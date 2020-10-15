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Gündem FOX'u bıraktı, algıya devam ediyor! Fatih Portakal'dan Devlet Bahçeli iddiası
Gündem

FOX'u bıraktı, algıya devam ediyor! Fatih Portakal'dan Devlet Bahçeli iddiası

FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal algı operasyonlarına tam gaz devam ediyor. MHP'ye yakın bir isimle görüştüğünü iddia eden Fatih Portakal, Devlet Bahçeli'nin dış politikada, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs, Suriye, Azerbaycan ve terörle mücadele meselesinde gidişata bakarak erken seçim çağrısında bulunabileceğini öne sürdü.

Yeniakit Publisher
2020-10-15 16:20:00 -
FOX'u bıraktı, algıya devam ediyor! Fatih Portakal'dan Devlet Bahçeli iddiası

Yahudi medya patronu Murdoch’un sahibi olduğu FOX TV’den ayrılan Fatih Portakal, algı operasyonlarına kaldığı yerden devam ediyor. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısı sonrası gözlerin çevrildiği MHP lideri Devlet Bahçeli, parti grubunda yaptığı konuşmada "Kılıçdaroğlu'nun seçim isteği sipariş ve hezeyandır. Seçimin zamanında yapılmasından yanayız" diyerek erken seçim tartışmalarına son noktayı koymuştu.

Algı operatörü devrede

FOX TV'den ayrılan algı operatörü Fatih Portakal, konuya ilişkin bir iddia ortaya attı.

MHP'ye yakın bir isimle görüştüğünü öne süren Portakal, Devlet Bahçeli'nin gidişata göre erken seçim çağrısında bulunabileceğini iddia etti.

Portakal'ın iddiasına göre; adını açıklamadığı sözde MHP'ye yakın kaynak, "MHP'nin dış politikada, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs, Suriye, Azerbaycan ve terörle mücadele meselesinde gidişata bakacağını, eğer bir soru işaretiyle karşılaşırsa Devlet Bahçeli'den her zaman için böyle bir çıkışı görebilirsiniz" ifadelerini kullanmış.

Devlet Bahçeli'den Portakal'ı yerin dibine sokmuştu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçmiş dönemlerde Fatih Portakal'a sert sözlerle yüklenmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bir televizyon kanalında gevezelik yapan portakalından sütçüsüne kadar bazı isimler 16 Nisan'dan sonra şok olmuşlar, insanlarımızın hassasiyetlerini kaşımak için çok tehlikeli imalarda bulunmuşlardır."

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Yorumlar

Gürkan

Hadi bunun ne olduğu belli siz niye bu adamın görüşlerini haber yapıp ortalığı karıştırıyorsunuz ? HAYIRDIR???
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tilki misyonerlerin hep bir agizdan secim gundemi olusturma cabasini not ediyoruz

......
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