FOX TV'ye tarihi tokat! 'Savaşçı' dizisinin de yayınlanmayacağı iddia edildi

Ahlaksızlığın empoze edildiği yayın içeriği nedeniyle kamuoyundan büyük tepki çeken FOX TV, dizilerinin fişini teker teker çekiyor.

“Yasak Elma”, “Mucize Doktor” ve “Bay Yanlış” dizileri skandal sahneleri nedeniyle tepkilerin odağı haline gelmişti.

Mucize Doktor'da skandal sahne tepki çekmişti

Yasak Elma ve Bay Yanlış adlı dizilerde ahlaksız yaşam biçimi topluma rol model olarak sunulurken, Mucize Doktor dizisi de aldatmayı meşrulaştıran sahneleri nedeniyle sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

Seyirci ahlaksızlığı pompalayan FOX TV’ye haddini bildirdi. Reytinglerde geri düşen FOX, dizilerin fişini tek tek çekiyor.

Çıplaklığın teşhir edildiği,ahlaki değerlerden yoksun konusu ve sahneleri nedeniyle seyircinin itibar etmediği “Bay Yanlış” dizisinin erken final yapacağı açıklanmıştı.

'Savaşçı' iddiası

Son olarak Fox TV’de yayınlanan sözde 'asker' dizisi 'Savaşçı' ile ilgili de muamma devam ediyor. 100. Bölümü bir türlü çekilmeyen “Savaşçı” dizisinin yeni sezonda devam etmeyeceği iddia edildi.