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Medya FOX TV'ye tarihi tokat! 'Savaşçı' dizisinin de yayınlanmayacağı iddia edildi
Medya

FOX TV'ye tarihi tokat! 'Savaşçı' dizisinin de yayınlanmayacağı iddia edildi

Skandal yayınlarıyla tepki çeken FOX TV dizilerin fişini tek tek çekiyor. Son olarak ‘Savaşçı’ dizisinin de yeni sezonda yayınlanmayacağı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-28 08:32:00 - 2020-09-28 08:57:41
FOX TV'ye tarihi tokat! 'Savaşçı' dizisinin de yayınlanmayacağı iddia edildi

Ahlaksızlığın empoze edildiği yayın içeriği nedeniyle kamuoyundan büyük tepki çeken FOX TV, dizilerinin fişini teker teker çekiyor.

“Yasak Elma”, “Mucize Doktor” ve “Bay Yanlış” dizileri skandal sahneleri nedeniyle tepkilerin odağı haline gelmişti.

Mucize Doktor'da skandal sahne tepki çekmişti

Yasak Elma ve Bay Yanlış adlı dizilerde ahlaksız yaşam biçimi topluma rol model olarak sunulurken, Mucize Doktor dizisi de aldatmayı meşrulaştıran sahneleri nedeniyle sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

Seyirci ahlaksızlığı pompalayan FOX TV’ye haddini bildirdi. Reytinglerde geri düşen FOX, dizilerin fişini tek tek çekiyor.

Çıplaklığın teşhir edildiği,ahlaki değerlerden yoksun konusu ve sahneleri nedeniyle seyircinin itibar etmediği “Bay Yanlış” dizisinin erken final yapacağı açıklanmıştı.

'Savaşçı' iddiası

Son olarak Fox TV’de yayınlanan sözde 'asker' dizisi 'Savaşçı' ile ilgili de muamma devam ediyor. 100. Bölümü bir türlü çekilmeyen “Savaşçı” dizisinin yeni sezonda devam etmeyeceği iddia edildi.

FOX TV yayınları
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FOX TV yayınları

FOX TV dizileri
FOX TV dizileri

Medya

FOX TV dizileri

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Yorumlar

hsyn2802

Mustafa ile maria dizisi, hercai dizisi da bi sürü ahlaksızlık diz boyu diziler neden burada fox dizilerine yüklendiğiniz kadar diğer kanallara yüklenmiyonuz...?
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