  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem FOX TV'nin yalan haberinde İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan tepki: Ayıptır, günahtır
Gündem

FOX TV'nin yalan haberinde İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan tepki: Ayıptır, günahtır

Sürekli algı operasyonu peşinde koşan Amerika sermayeli FOX TV'nin yalan haberine İletişim Başkanı Fahrettin Altun tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-29 14:10:00 -
FOX TV'nin yalan haberinde İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan tepki: Ayıptır, günahtır

Sürekli ekonomi ve tarım üzerinden algı operasyonu yapmaya çalışan FOX TV, 2020 yılında çiftçilere tarım ödemesi yapılmadığını iddia etti.

FOX ana habere röportaj veren İzmirli bir çiftçi "Devlet bize yardım etmiyor. 2020 yılında hiç ödeme ya da destek alamadık" dedi.

29 bin lira yardım aldığı ortaya çıktı

Gazeteciler, Tarım İl Müdürlüğüne giderek bakanlığın çıkardığı reformlara rağmen İzmirli çiftçilere neden destek verilmediğini sordu. FOX haber'e konuşan o çiftçiye 2020 yılında 29 bin lira yem, buzağı ve süt yardımı yapıldığı ortaya çıktı.

İletişim Başkanı Altun'dan tepki

FOX TV'nin etik değerlerden uzak haberine İletişim Başkanı Fahrettin Altun tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Altun, şu ifadeleri kullandı:

"Devletimizin 2020 yılında, sadece İzmirli vatandaşlarımıza sağladığı tarım ve hayvancılık desteği tutarı 719 milyon TL

Bu koskoca hakikate sırt çevirip FOX TV’nin yaptığı gibi yalan haber yapmak ne medya etiğine ne de insanlığa sığar. Ayıptır, günahtır. Yapmayın!"

FOX TV bu kez fena ifşa oldu! Yalan haber ellerinde patladı
FOX TV bu kez fena ifşa oldu! Yalan haber ellerinde patladı

Gündem

FOX TV bu kez fena ifşa oldu! Yalan haber ellerinde patladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sonunda İP'ten biri çıkıp itiraf etti
Gündem

Sonunda İP'ten biri çıkıp itiraf etti

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, katıldığı canlı yayında terör sevici HDP ile İttifak itirafında bulundu...
Ali Babacan'dan tepki çeken HDP açıklaması: Bunda sorun yok
Gündem

Ali Babacan'dan tepki çeken HDP açıklaması: Bunda sorun yok

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve beraberindeki heyet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Ziyaretin ardından bası..
Merzuki: Erdoğan her zaman bunu yaptı
Dünya

Merzuki: Erdoğan her zaman bunu yaptı

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır'ın demokratik yollarla seçilen ilk Cumhurbaşkanı Muh..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay