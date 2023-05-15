Fox TV'nin Tepeli'si Nevşin Mengü'ye de tahammül edemedi

FOX TV'nin Cumhurbaşkanlığı seçimi programında yorumcu Nevşin Mengü'nun oy sonuçları verileri konusunda stüdyoda bulunan diğer isimlerle ters düşmesi ortamı gerdi.

Muhalefete yakın KONDA Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır Mengü'ye konuyu açarak "1,5 milyon yurt içi, 1,5 milyon civarında da yurt dışı oy belli değil şu anda. 3 buçuk milyonun tamamı Kemal Bey'de olursa ancak." dedi.

"Bu arada Nevşin düşünür biraz"

Mengü'nün ikna olmamsına sinirlenen Selçuk Tepeli sözü başka bir muhabire verdiği sırada "Bu arada Nevşin düşünür biraz" dedi.