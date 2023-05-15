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Medya Fox TV'nin Tepeli'si Nevşin Mengü'ye de tahammül edemedi
Medya

Fox TV'nin Tepeli'si Nevşin Mengü'ye de tahammül edemedi

Yeniakit Publisher
2023-05-15 04:44:00 -

Fox TV’de CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun ilk turda seçilebilmesi için gereken oy hesabı sırasında gerginlik çıktı. Selçuk Tepeli, Nevşin Mengü ile gergin bir tartışmaya girdi.

FOX TV'nin Cumhurbaşkanlığı seçimi programında yorumcu Nevşin Mengü'nun oy sonuçları verileri konusunda stüdyoda bulunan diğer isimlerle ters düşmesi ortamı gerdi.

Muhalefete yakın KONDA Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır Mengü'ye konuyu açarak "1,5 milyon yurt içi, 1,5 milyon civarında da yurt dışı oy belli değil şu anda. 3 buçuk milyonun tamamı Kemal Bey'de olursa ancak." dedi.

"Bu arada Nevşin düşünür biraz"

Mengü'nün ikna olmamsına sinirlenen Selçuk Tepeli sözü başka bir muhabire verdiği sırada "Bu arada Nevşin düşünür biraz" dedi.

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