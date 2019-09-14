0553 313 94 23

Fox TV'den skandal dizi! Otizmli çocuğa, kadına ve hayvana şiddet!

"Atatürkçülük" maskesiyle toplumun bilinçaltına şiddeti enjekte eden Fox TV'nin Mucize Doktor isimli yeni dizisinin ilk bölümünde şoke eden sahneler yer aldı.

14 Eylül 2019 Cumartesi 02:36

 yeniakit.com.tr 

Yahudi Murdoch'ın Türkiye'deki yayın organı Fox TV, milli ve manevi değerleri hedef alan, ahlaksızlığı, aldatmayı, tecavüzü ve şiddeti meşrulaştıran ve özendiren dizilerine bir yenisini daha ekledi.

İnsanları "Atatürkçülük" maskesiyle kaosa sürükleyen yayınlarına devam eden Fox TV'nin Mucize Doktor isimli yeni dizisinin ilk bölümünde şoke eden sahneler yer aldı.

Kadına, çocuğa, hastaya ve hayvana şiddet

Söz konusu skandal dizide bir babanın otizmli çocuğuna 'baba' diyemediği için şiddet uyguladığı görülürken, dizinin sadece bir sanesinde birçok şiddet yer aldı. Sahnede otizmli çocuğun babası tarafından dövülmesi, kafesteki tavşanın duvara atılması, kadına şiddet uygulanması 'pes' dedirtti.

Şiddet öncesi cami ayrıntısı

Dizide içki içen babanın şiddet sahnesinden önce çarpıcı bir ayrıntı yer aldı. Skandal sahneden hemen önce caminin gösterilmesi dikkat çekti. 

Fox TV'nin yayınları kocasını öldüren kadını hatırlattı

Fox TV'nin bu özendirici yayınları geçtiğimiz hafta kocasının başına keserle vurarak öldüren kadını hatırlattı.

Kocasını uyurken başına keserle vurduğunu itiraf eden kadın, emniyetteki ilk ifadesinde, "Daha önce nisan ayında haberlerde bir kadının, kocasını başına keserle vurarak öldürdüğünü öğrenmiştim. O olaydan esinlenerek aynı yöntemle eşime keserle başına defalarca vurdum" sözleriyle şoke etmişti.

Uyuyan kocasının başına keserle vurarak katletti!

RTÜK hala sessiz! Vatandaşlar dizilerdeki şiddete büyük tepki göstermişti

Emine Bulut cinayetinin ardından dizilerdeki şiddete büyük tepki gösteren vatandaşlar, şiddetin yer aldığı dizilerin kaldırılmasını istemişti. Vatandaşlar RTÜK'e çağrıda bulunarak toplumun şiddete özendirilmesinin durdurulmasını talep etmişti.

RTÜK Başkanı Şahin’den şiddet içerikli dizi ve filmlere ilişkin açıklama

Emine Bulut cinayetleri, işte bu dizilerle hazırlanıyor

Kadın cinayetlerine ilişkin yeniakit.com.tr’ye konuşan Sosyolog ve Aile danışmanı Canan İssiyil: Diziler şiddeti ve cinayeti tetikliyor

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 02:36
  1. Fox TV
  2. RTÜK
  3. mucize doktor dizisi
  4. dizilerdeki şiddet

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    “Türkiye, NATO içinde inanılmaz derecede önemli”
    1. “Türkiye, NATO içinde inanılmaz..
    2. Fox TV'den skandal dizi! Otizmli..
    3. Libya'da UMH güçlerinin hava..
    4. Refüjü aşan motosiklet otomobile..
    5. Libya'da UMH güçleri, Hafter'in ana..
    6. Suriye'de YPG/PKK kontrolündeki kampta..
    7. Fransa'da ulaşım felç oldu, hayat durdu!
    8. Karaman’da otomobil ile hafif ticari..
    9. Denizli’de trafik kazası: 1 ölü, 2..
    10. Kazaya karışan otomobil sürücüsünün..
    11. Paramiliter liderlerle fotoğraf..
    12. Muğla'da orman yangını
    13. AK Parti’den 3 eski milletvekili..
    14. Ortaca’daki yangına şiddetli rüzgar..
    15. Cezaevi firarisi ödüllü mühendis,..
    16. İçtiği sigara evi yaktı, yanarak..
    17. Pençe-3 Harekatı
    18. Bolu’da silahlı kavga: 1 yaralı
    19. Ortaca’daki yangını söndürme..
    20. Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde..
    21. Evanescence İstanbul'da hayranlarıyla..
    22. Belçika'da Valon bölge ve Frankofon..
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reuters'a..
    24. Fatih Erbakan'dan çarpcı açıklama: AK..
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan Reuters'a..
    26. ABD'li Müslüman belediye başkanı,..
    27. ABD ve Suudi Arabistan nükleer..
    28. GÜNDEM ÖZETİ / 14 Eylül 2019
    29. Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa..
    30. Galatasaray forması giyen damada..
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Karamollaoğlu, Erdoğan’a neler anlattı? İşte detaylar!
    Karamollaoğlu, Erdoğan’a neler anlattı? İşte detaylar!
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...

    Günün Karikatürü

    14 Eylül 2019
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?