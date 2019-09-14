Fox TV'den skandal dizi! Otizmli çocuğa, kadına ve hayvana şiddet!

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Yahudi Murdoch'ın Türkiye'deki yayın organı Fox TV, milli ve manevi değerleri hedef alan, ahlaksızlığı, aldatmayı, tecavüzü ve şiddeti meşrulaştıran ve özendiren dizilerine bir yenisini daha ekledi.

İnsanları "Atatürkçülük" maskesiyle kaosa sürükleyen yayınlarına devam eden Fox TV'nin Mucize Doktor isimli yeni dizisinin ilk bölümünde şoke eden sahneler yer aldı.

Kadına, çocuğa, hastaya ve hayvana şiddet

Söz konusu skandal dizide bir babanın otizmli çocuğuna 'baba' diyemediği için şiddet uyguladığı görülürken, dizinin sadece bir sanesinde birçok şiddet yer aldı. Sahnede otizmli çocuğun babası tarafından dövülmesi, kafesteki tavşanın duvara atılması, kadına şiddet uygulanması 'pes' dedirtti.

Şiddet öncesi cami ayrıntısı

Dizide içki içen babanın şiddet sahnesinden önce çarpıcı bir ayrıntı yer aldı. Skandal sahneden hemen önce caminin gösterilmesi dikkat çekti.

Fox TV'nin yayınları kocasını öldüren kadını hatırlattı

Fox TV'nin bu özendirici yayınları geçtiğimiz hafta kocasının başına keserle vurarak öldüren kadını hatırlattı.

Kocasını uyurken başına keserle vurduğunu itiraf eden kadın, emniyetteki ilk ifadesinde, "Daha önce nisan ayında haberlerde bir kadının, kocasını başına keserle vurarak öldürdüğünü öğrenmiştim. O olaydan esinlenerek aynı yöntemle eşime keserle başına defalarca vurdum" sözleriyle şoke etmişti.

Uyuyan kocasının başına keserle vurarak katletti!

RTÜK hala sessiz! Vatandaşlar dizilerdeki şiddete büyük tepki göstermişti

Emine Bulut cinayetinin ardından dizilerdeki şiddete büyük tepki gösteren vatandaşlar, şiddetin yer aldığı dizilerin kaldırılmasını istemişti. Vatandaşlar RTÜK'e çağrıda bulunarak toplumun şiddete özendirilmesinin durdurulmasını talep etmişti.

RTÜK Başkanı Şahin’den şiddet içerikli dizi ve filmlere ilişkin açıklama

Emine Bulut cinayetleri, işte bu dizilerle hazırlanıyor

Kadın cinayetlerine ilişkin yeniakit.com.tr’ye konuşan Sosyolog ve Aile danışmanı Canan İssiyil: Diziler şiddeti ve cinayeti tetikliyor