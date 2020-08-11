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Gündem

FOX TV'de rezalet paçadan akıyor! 'Yaparsın Aşkım' adlı programda skandal görüntüler

Yahudi medya patronu Rupert Murdoch’un sahibi olduğu FOX TV’de yayınlanan sözde yarışma programı “Yaparsın Aşkım”da erkek yarışmacılar kadın kılığına sokularak büyük bir skandala imza atıldı. Skandal programda daha öncede ‘oyun’ kisvesi altında erkek yarışmacılara topuklu ayakkabı giydirmişlerdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-11 14:02:00 - 2020-08-11 14:09:14

 Yeniakit.com.tr 

Yahudi medya patronu Rupert Murdoch’un sahibi olduğu FOX TV toplum ahlakını olumsuz etkileyecek yayınlarını sürdürüyor. Ahlak sınırlarının hiçe sayıldığı dizi ve filmlerle gençlere olumsuz örnek teşkil eden televizyon kanalında yayınlanan ‘Yaparsın Aşkım’ adlı sözde yarışma programında da rezalet görüntüler sergileniyor.

İlker Ayrık’ın sunduğu skandal programın 217.bölümünde ‘eğlence’ adı altında erkek yarışmacılara kına kıyafeti giydirilip kına yakıldı.

Erkekleri kadın kılığına sokmaya meraklı olan programın önceki bölümlerinde de erkek yarışmacılara topuklu ayakkabı giydirilmişti.

‘Oyun’ ve ‘Eğlence’ perdesi arkasında toplum ahlakını bozacak, gençlere bilinç altı mesajların verildiği ve sapkınlığın ‘şirin’ gösterilmeye çalışıldığı ‘Yaparsın Aşkım’ adlı program hakkında vatandaşlar hem sosyal medyada hem de yetkili mercilere çok sayıda şikayet iletiyor.

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