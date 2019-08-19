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Fotoğrafta gördüğünüz bu meyvenin ne olduğunu biliyor musunuz?

Son dönemde popüler hale gelmeye gelen bu dikenli meyve adeta şifa dağıtıyor.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 09:18
Fotoğrafta gördüğünüz bu meyvenin ne olduğunu biliyor musunuz?

Sosyal medyada, çarşıda ya da pazarda bu dikenli meyveyle karşılaşmış olma ihtimaliniz çok yüksek. Henüz görmediğiniz ve en kısa zamanda tadına bakmak istiyorsanız; hemen uyaralım! Sakın meyveleri seçmek için aceleci davranmayın. Çünkü meyvenin kabuğunun üzeri minicik dikenlerle dolu. Bu dikenler inanılmaz can yakıcı olabiliyor. Özellikle çocuklarınızı bu meyveyi ellememeleri konusunda uyarın. Sonrası biraz zorlu olabiliyor. Çünkü dikeni çıkartabilmeniz için görmeniz şart. Ee, bu dikenler bir hayli küçük olduğu için işiniz uzuyor.

Kaktüs yapraklarında yetişiyor

Meyvenin ismini halen bulamadınız mı? Sizi fazla zorlamayalım ve açıklayalım. Ülkemizde Ege ve Akdeniz bölgesinde yetiştirilen bu meyve dikenli incir, hint inciri, kaktüs meyvesi ve frenk yemişi isimleriyle anılıyor. Dikenli incir genellikle sıcak iklimin hakim olduğu Antalya, Mersin ve Adana'da yetiştiriliyor. Kaktüs yapraklarının üzerinde yetişen dikenli incirin tadı biraz buruktur. Yiyenler bu meyvenin cennet hurmasını andırdığını söyler. Akdeniz bölgesinde genellikle plaj çevresinde buz kütlelerinin içerisinde satılan dikenli inciri satın alıp evinizde tüketecekseniz mutlaka soğuk yiyin. Sıcak tüketildiğinde tadı damağınızda hoş bir lezzet bırakmayabilir.

Aman dikkat!

Belirttiğimiz gibi bu meyvenin dış yüzeyinde onlarca diken var. Bu nedenle soyarken son derece dikkatli olmak gerekiyor. Öncelikle meyveleri soğuk suyla yıkamak gerekiyor. Ardından da dikenli inciri eldiven kullanarak ortadan ikiye keserek tüketebilirsiniz. Dikenli incirin üst kısmına bir çatal saplayıp diğer elinizdeki bıçakla meyvenin dış yüzeyini de temizleyebilirsiniz.

Peki, nedir bu dikenli incirin faydaları?

Bu meyve üzerindeki dikenlerden dolayı gözünüzü korkutsa da tam bir şifa deposudur. Dikenli incir; B vitamini, C vitamini, E vitamini, magnezyum, kalsiyum, potasyum ve lif bakımından son derece zengindir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir

C ve E vitamini yönünden zengin olan dikenli incir bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar. Yapılan bilimsel çalışmalar da dikenli incirin bu özelliğini kanıtlamıştır.

Güçlü kemiklerin sırrı

Kalsiyum yönünden zengin olan dikenli incir, kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur. Ayrıca bu lezzetli meyve diş sağlığı için de kıymetlidir.

Mutlu bağırsaklar

Mutlu bağırsaklar için lif olmazsa olmazdır. Lif deposu olan dikenli incir bağırsak hareketlerini düzenler.

Anti-kanser ürünü

Yapılan bilimsel çalışmalar dikenli incirin birçok kanser türüne karşı koruyucu olduğunu kanıtlamıştır.

Kalp dostu

Potasyum yönünden zengin olan dikenli incir kötü kolesterolü düşürür. Bu şifalı meyve kalp krizi riskini içerdiği vitamin ve minaraller sayesinde bir hayli azaltır.

Yıllara meydan okuyun

C vitamini ve antioksidanlar yönünden zengin olan dikenli incir cildinizin kırışıklarla mücadele etmesine yardımcı olur.

Yorgunluğa iyi geliyor

Dikenli incirin ölçülü tüketildiğinde yorgunluk ve halsizliğe iyi geldiği belirtiliyor.

İbn-i Sina'nın önerisi

İbn-i Sina dikenli incirin tüm meyvelerden daha sağlıklı olduğunu ve düzenli olarak tüketilmesi gerektiğini ifade etmiştir.

 

 

 

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 09:18
  1. Mersin
  2. Antalya
  3. Adana
  4. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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