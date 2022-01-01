Fotoğraflarını paylaştı, mutlu yıllar dedi. Hayatını kaybetti
Fotoğraflarını paylaştıktan sonra hayatını kaybetti
Isparta Keçiborlu ilçesinde esnaflık yapan Atalay Alpaslan evinde "Benim yılbaşım pijama terlik televizyon. Herkese Mutlu Yıllar" notuyla sosyal medya hesabından fotoğraflarını paylaştıktan 2 saat sonra kalp krizi geçirdi.
Evdekilerinin 112 ekiplerine haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri Alpaslana ilk müdahaleyi evinde yaptıktan sonra hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata veda etti.