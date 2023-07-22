Fotoğrafı kim çekti kim sızdırdı? Namaz kılan Tevfik Göksu’ya laikçi linç

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun katıldığı CNN Türk yayını arasında çekilen namaz fotoğrafları sosyal medyada hedef haline getirildi. Namaz fotoğrafı üzerinden laikçi linçe maruz kalan Göksu’nun fotoğrafının kim tarafından çekilip sosyal medyaya sızdırıldığı merak edildi.

İMAMOĞLU'NUN MASKESİNİ İNDİRDİ

Aynı programda Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun maskesini indirdi.

Kılıçdaroğlu’na karşı ‘değişim’ hareketi başlatan İmamoğlu’nun kendi siyasi çıkarları için 50 günde 200 toplantı yaptığını anlatan Göksu, “Aynı İBB Başkanı, İstanbul’un en hayati konusu olan deprem için İBB Meclisi’ndeki özel oturuma bile katılmadı” diye konuştu.

AK Parti’nin vizyonu karşısında İmamoğlu’nun paniklediğini ve krize girdiğini iddia eden Göksu, “İmamoğlu, İstanbullulara hesap vermeden kaçmak istiyor. İstanbullulara soruyorum 4,5 yılda dün kötüydü bugün iyi oldu dedikleri bir husus var mı?” dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Göksu’nun gündeme getirdiği konular stüdyoda çekilen namaz fotoğrafı ile gölgede bırakıldı.