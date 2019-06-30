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Fotoğraf yarışmasına yoğun ilgi

Türk Telekom Tam O An 2. Ulusal Doğu Ekspresi Fotoğraf Yarışması’nda kazananlar belli oldu.

30 Haziran 2019 Pazar 11:31
Fotoğraf yarışmasına yoğun ilgi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayesinde, TCDD Taşımacılık AŞ ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türk Telekom Tam O An 2. Ulusal Doğu Ekspresi Fotoğraf Yarışması’nda kazananlar belli oldu. Kadın sanatçıların yoğun ilgi gösterdiği yarışmada, birincilik ödülünü Bedriye Budak kazandı. Mansiyon ödüllerinden birine de yine kadın sanatçılardan Nilüfer Yeloğlu layık görüldü. Türkiye’nin her yerinden 554 fotoğrafçının bin 772 fotoğrafla katıldığı yarışmanın ödül töreni 5 Temmuz’da Ankara’da yapılacak. Yarışmanın birincisi Bedriye Budak’a 10 bin lira, ikincisi İsmet Soner Yılmazer’e 7 bin lira, üçüncüsü Ahmet Harmancı’ya 5 bin lira ödül verilecek.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 11:31
  1. Ankara
  2. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
  3. TCDD Taşımacılık AŞ
  4. Türk Telekom Tam O An 2. Ulusal Doğu Ekspresi Fotoğraf Yarışması
  5. Bedriye Budak
  6. Ahmet Harmancı
  7. İsmet Soner Yılmazer
  8. Nilüfer Yeloğlu

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