  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında kritik adım! Tarih verdiler
Marketin kapısına öyle bir şey bıraktı ki! 'Tüylerimiz diken diken oldu'
Mustafa Cengiz'den başkanlık kararı!
Caminin altından geçiyor! Görenler şaşkın
Gündem Fotoğraf paylaşanlar dikkat! '20 Years Challenge' akımında büyük tehlike!
Gündem

Fotoğraf paylaşanlar dikkat! '20 Years Challenge' akımında büyük tehlike!

Van’da 4B Yazılım Bilgi Teknolojileri Firma Yetkilisi ve aynı zamanda Siber Güvenlik Araştırmacısı Bilgin Berge, sosyal medyada trend olan ‘20 Years Challenge’ akımı hakkında kritik uyarılarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 17:17:00 -
Fotoğraf paylaşanlar dikkat! '20 Years Challenge' akımında büyük tehlike!

Son zamanlarda sosyal medyada trend haline gelen ‘20 years challenge’ akımının arkasında büyük bir tehlike olduğunu ifade eden Berge, bu akımla beraber kişisel verilerin toplandığını söyledi.

"Amaçlarına ulaştılar"

Yapay zeka ve makine öğrenmenin hayatımıza girmesiyle beraber yüz tanıma gibi sistemlerin yeteneklerinin geliştirebilmesinin ancak toplanacak verilerle mümkün olabildiğine dikkat çeken Berge, “Özellikle yüz tanıma teknolojisinin yapabilecekleri test süreçleri için değişimlerin saptandığı verilere ihtiyaç vardır. Bunu da en iyi 20 years challenge akımıyla yapabilirlerdiler ki sosyal medya paylaşımlarına baktığımızda bu amaca ulaştıklarını söylemek mümkün. 20’li yaşlardan itibaren yüzümüzdeki değişimlerle yüz tanıma sistemini geliştirebilecekleri gibi bunu pazarlamada da kullanılabileceklerdir” dedi.

"Mantıklı düşünmeden paylaşımlarda bulunabiliyor"

Normal şartlarda duyuru yapılarak yüz tanıma teknolojisi için herkesin 20’li yaşlardaki fotoğrafları istenseydi kimsenin bu duruma yanaşmayacağını belirten Berge, “Böyle sosyal medyada akım haline getirince, toplum ne yazık ki mantıklı düşünmeden paylaşımlarda bulunabiliyor. Geçtiğimiz yıllarda da FaceApp tarzı uygulamalar ile insanlar yaşlandıkları zamanki hallerini görmek için benzer paylaşımlarda bulundular. Şu anki akım geçmişteki birçok yönteme göre daha tehlikelidir. Bilindiği üzere sosyal medya ve arama motorlarındaki dinleme özelliği ile beraber günlük yaşamda konuştuğumuz konular üzerine karşımıza reklamlar çıkarabilmektedir. Benzer durumu yüz teknolojisinde de yapabileceklerdir. Özetle bu tarz akımların başlatılmasına vesile olanlar, yüzümüzdeki öğrenmeyi bizden rıza bile almaya gerek kalmadan rahat bir şekilde edinebilecekleri bir yapay zeka sistemi geliştireceklerdir. Çünkü onlara bu verileri biz kendi rızamızla sunmuş oluyoruz. Bu vatandaşların bu konuda daha dikkatli olmalarını, bu tarz akımlara riayet etmemelerini tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kuruluş Osman'ın 58. Bölüm Fragmanı yayınlandı
Gündem

Kuruluş Osman'ın 58. Bölüm Fragmanı yayınlandı

Sevilen tarih dizisi Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 58. Bölüm fragmanı yayınlandı.

Asya ülkesinden elektronik savaş uçağı hamlesi! Özelliği dikkat çekti
Dünya

Asya ülkesinden elektronik savaş uçağı hamlesi! Özelliği dikkat çekti

Japonya, düşman radarlarını uzaktan karıştırıcı elektronik harp uçağı geliştirecek.
Uyanış Büyük Selçuklu'da görülmemiş gelişme!
Gündem

Uyanış Büyük Selçuklu'da görülmemiş gelişme!

TRT 1'in ilgiyle izlenen tarih dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'nun 31. Bölüm 1. fragmanı yayınlandı. Fragmanda Sencer'in babası Melikşah'a karş..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay