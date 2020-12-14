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Aktüel Foseptikteki suyun tahliyesi sırasında pompanın egzozundan zehirlenen 8 işçiden 3'ü öldü
Aktüel

Foseptikteki suyun tahliyesi sırasında pompanın egzozundan zehirlenen 8 işçiden 3'ü öldü

Foseptikteki suyun tahliyesi sırasında pompanın egzozundan zehirlenen 8 işçiden 3'ünün yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 16:47:00 -
Foseptikteki suyun tahliyesi sırasında pompanın egzozundan zehirlenen 8 işçiden 3'ü öldü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde fosseptik tankındaki suyun tahliyesi sırasında pompanın egzozundan zehirlenen 8 işçiden 3'ü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Karataş Mahallesi'ndeki atış poligonu binasının yapımında çalışan işçiler, bahçedeki fosseptik çukuru su ile dolduktan sonra çukura girerek tahliye işlemine başladı.

Dalgıç pompasını çalıştıran işçiler egzozdan etkilendiğinde, meslektaşları da yardım için çukura gitti. Olayda egzozdan 8 işçi etkilendi.

Olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fosseptikten çıkarılan 5 işçi çevre hastanelere götürüldü.

Çukurda bulunan 3 işçinin cansız bedenlerine itfaiye ekipleri ve AFAD ekipleri ulaştı.

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