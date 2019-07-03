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Fortune 500’de Kayseri birincisi Kayseri Şeker oldu

Finansal kurumlar ve holding şirketleri dışındaki tüm sektörleri kapsayan Fortune 500 Türkiye araştırmasının sonuçları açıklandı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:34
Fortune 500’de Kayseri birincisi Kayseri Şeker oldu

Finansal kurumlar ve holding şirketleri dışındaki tüm sektörleri kapsayan Fortune 500 Türkiye araştırmasının sonuçları açıklandı.


Fortune 500 Türkiye araştırmasonuçlarına göre 2018 yılında Kayseri’de birinci olan Kayseri Şeker 2019 yılında da yineKayseri’de birinci oldu.


Fortune 500 Türkiye araştırmasıile ilgili olarakaçıklama yapan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay;Özel hesap dönemi uygulayan şirketler arasında yer alan ve 30 Nisan 2019 tarihi hesap yılı sonu olarak baz alınan Kayseri Şeker,1.708.438.855 TL net satışı ile Türkiye genelinde 168 nci sıradaKayseri’de ise birinci sırada yer almayı başarmıştır dedi.


Başkan Akay ayrıca yapılanaraştırma sonuçlarına göreKayseri Şeker’in öz kaynak kullanımında da 879.748.882 TL ile ülke genelinde 98 nci sırada yerini aldığını belirtti.


2018 yılının 500 listesi, Fortune Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Şule Laleli, CRIF Türkiye Birim Müdürü Yavuz Arsoy ve Fortune Türkiye Finans Editörü Ayfer Yıldız’ın katıldığı bir etkinlikle açıklandı.


Araştırmanın nasıl yapıldığına dair bilgi veren CRIF Türkiye Birim Müdürü Yavuz Arsoy, "Geçtiğimiz 11 yılda olduğu gibi bu sene de uyguladığımız Anayasa maddelerimiz var. Bunun başında gelen ilk nokta firmaların bu çalışmaya gönüllülük esasına göre katılmaları. Bu gönüllülük esası yanı sıra bütün finansal verileri ve istenilen diğer verileri eksiksiz şekilde bize ulaştırıyor olmaları gerekiyor. Mart ayı başında başlayan çalışmamız çerçevesinde şirket veri tabanımızda bulunan verilerden ve bilgilerden hareketle listeye girebilecek potansiyel 3 bin firma tespit edilmiş olup birebir temasa geçildi. Onlara böyle bir çalışmayı tekrar hatırlatıp, katılıp katılmayacakları soruldu. İstenilen bilgiler talep edildi. Bunun yanı sıra verileri gerek KAP gerekse diğer kanallardan açıklayan firmaların da bilgileri, ilgili kaynaklardan temin edildikten sonra çalışmamızı yapmaya başladık’’ ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:34
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