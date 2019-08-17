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Fortuna Düsseldorf, Werder Bremen'i 3 golle geçti

-Bundesliga'nın ilk haftasında Werder Bremen'e konuk olan Fortuna Düsseldorf, milli futbolcular Kenan Karaman ve Kaan Ayhan'ın 1'er gol attığı müsabakayı 3-1 kazandı-Augsburg'u 5-1 mağlup eden Borussia Dortmund, sezona galibiyetle başladı

17 Ağustos 2019 Cumartesi 18:48
Fortuna Düsseldorf, Werder Bremen'i 3 golle geçti


BERLİN (AA) - Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Fortuna Düsseldorf, deplasmanda Werder Bremen’i 3-1 yendi.

Fortuna Düsseldorf, Bundesliga'nın ilk haftasında Wohninvest Weser Stadı'nda Werder Bremen'e konuk oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı 36. dakikada Rouwen Hennings'in attığı golle Fortuna Düsseldorf'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Bu golün asistini mili futbolcu Kenan Karaman yaptı.

İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 47. dakikada Johannes Eggestein ile bulduğu golle karşılaşmada 1-1'lik eşitliği sağladı. Fortuna Düsseldorf bu gole hızlı cevap verdi ve milli futbolcu Kenan Karaman'ın 52. dakikada filelere gönderdiği topla skoru 2-1'e getirdi.

Çekişmeli geçen maçta konuk ekibin 64. dakikada kullandığı köşe vuruşunda altıpas içinde iyi yükselen milli futbolcu Kaan Ayhan, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve farkı 2'ye çıkardı: 3-1.

Müsabakada başka gol olmadı ve Fortuna Düsseldorf deplasmanda Werder Bremen'i 3-1 yenerek sezona 3 puanla başladı.

Fortuna Düsseldorf'ta maça ilk 11'de başlayan Türk futbolculardan Kaan Ayhan 90 dakika forma giyerken, Kenan Karaman ise 68 dakika oyunda kaldı.

Werder Bremen'da ise ilk 11'de başlayan Ömer Toprak'ın yerine 82. dakikada Joshua Serent oyuna girerken, Nuri Şahin 90 dakika süre aldı.


- Borussia Dortmund'dan farklı başlangıç


Borussia Dortmund, Signal Iduna Park’ta konuk ettiği Augsburg'u 5-1 mağlup ederek sezona 3 puan ve farklı galibiyetle başladı.

Augsburg'un 1. dakikada Florian Niederlechner'in golüyle 1-0 öne geçtiği maçta, Borussia Dortmund'un gollerini 3 ve 59. dakikalarda Paco Alcacer, 51. dakikada Jadon Sancho, 57. dakikada Marco Reus ve 82. dakikada Julian Brandt kaydetti.

Günün diğer karşılaşmalarında Bayer Leverkusen sahasında Paderborn'u 3-2, Wolfsburg sahasında Köln'ü 2-1 ve Freiburg sahasında Mainz 05'i 3-0 mağlup etti.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 18:48
  1. 1. hafta
  2. Borussia Dortmund
  3. Bundesliga
  4. Fortuna Düsseldorf
  5. Kaan Ayhan
  6. Kenan Karaman
  7. Werder Bremen

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