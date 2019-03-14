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Formula 1'de 8 takımın kadrosu değişti

- Formula 1'de bu sezon mücadele edecek 10 takımdan 8'inin kadrosunda değişiklikler yaşandı- 14 ülkeden sürücünün yer aldığı Formula 1'de 3'er pilotla Fransızlar ve Büyük Britanyalılar başı çekiyor - İspanyol Alonso'nun emekliye ayrıldığı yeni sezonda Büyük Britanyalı pilotlardan George Russell Williams'ta, Lando Norris McLaren'de, Taylandlı Alexander Albon ise Toro Rosso'da ilk F1 deneyimini yaşayacak- Yaşadığı ciddi sakatlıklar nedeniyle kariyerine uzun bir dönem ara vermek zorunda kalan Polonyalı pilot Robert Kubica, 8 yıl sonra F1'e Williams takımıyla dönecek

14 Mart 2019 Perşembe 11:20
Formula 1'de 8 takımın kadrosu değişti


ANKARA (AA) - DOĞA KIRMIZIOĞLU - Hafta sonu Avustralya Grand Prix'si ile başlayacak 2019 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 10 takım, 14 farklı ülkeden 20 pilotla mücadele edecek.

Markalar klasmanında son 5 yıldır zirvenin sahibi Mercedes, bu sezonun da favorisi olarak öne çıkıyor. Takımın başarılı pilotu son iki sezonun şampiyonu Büyük Britanyalı Lewis Hamilton ise kariyerinde 6'ncı kez zirvede yer almak için piste çıkacak.

Mercedes'e 2017 yılında katılan 29 yaşındaki Fin pilot Valtteri Bottas, bu sezon da Hamilton'ın takım arkadaşı olmayı sürdürecek.

Mercedes'in şampiyonluk yolundaki en güçlü rakibi Ferrari takımında ise kariyerinde 4 dünya şampiyonluğu bulunan Alman Sebastian Vettel'in bu sezon yeni bir takım arkadaşı olacak.

Tecrübeli Fin pilot Kimi Raikkonen ile yollarını ayıran Ferrari'de Vettel'in yeni ortağı, F1'e geçen yıl katılan 21 yaşındaki Fransız pilot Charles Leclerc olacak.


- Fransa ve Büyük Britanya başı çekiyor


Formula 1'de geçen yılki gibi 21 yarışın yapılacağı 2019 sezonunda 3'er pilot ile Fransa ve Büyük Britanya başı çekiyor. Bu ülkeleri, ikişer yarışçıyla Alman ve Fin pilotlar takip ediyor.

Şampiyonada birer de Hollandalı, Meksikalı, Kanadalı, Avustralyalı, İspanyol, Danimarkalı, İtalyan, Rus, Taylandlı ve Polonyalı pilot piste çıkacak.


- Alonso noktayı koydu


Kariyerinde iki Formula 1 şampiyonluğu bulunan 37 yaşındaki Fernando Alonso, geçen sezon aldığı emeklilik kararı nedeniyle bu sezon organizasyonda yer almayacak.

17 yıllık Formula 1 kariyerinde 32 yarış kazanan ve 97 kez de podyuma çıkma başarısını gösteren İspanyol pilot, 2005 ve 2006 yıllarında Renault takımıyla şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Fernando Alonso, kariyerinin son yıllarını McLaren takımında geçirmişti.


- Yeni takımlar ve ortaklıklar


Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda takımlar bazında bazı değişiklikler de yaşandı. Sauber takımı, teknik ve ticari ortaklık anlaşmalarından dolayı 2019 sezonunda "Alfa Romeo" adıyla yarışacak.

Geçen sezon yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle yönetimi el değiştiren Force India takımı ise bu sezondan itibaren Williams takımının Kanadalı pilotu Lance Stroll'un babası Lawrence Stroll'un da sahipleri arasında bulunduğu konsorsiyum "Racing Point" adıyla yarışlara katılacak.

Red Bull ise 2010-2013 yıllarında üst üste 4 şampiyonluk kazandığı Renault motorları yerine bu sezon Honda motoruyla yarışacak.


- Birçok pilot takım değiştirdi


Formula 1'de bu sezon birçok pilot, yaptıkları takım değişiklikleriyle dikkati çekti.

Ferrari'den ayrılan 39 yaşındaki Raikkonen Alfa Romeo'yla, Red Bull'dan ayrılan Avustralyalı Daniel Ricciardo, Renault'la, Willams'tan ayrılan Kanadalı Lance Stroll, Racing Point'le, Renault'tan ayrılan İspanyol Carlos Sainz, McLaren ile bu sezon ter dökecek.


- Sadece iki takım kadro değiştirmedi


Yeni sezonda mücadele edecek 10 takımın sadece ikisi, 2018'e başladığı kadrolarıyla piste çıkacak.

Mercedes pilotlarının yanı sıra Haas takımından Romain Grosjean-Kevin Magnussen ikilisi, bu sezon da aynı takım ile pistlerde boy gösterecek.


- Üç yeni pilot var


Formula 1'de 2019 sezonunda 3 pilot ilk kez piste çıkarken, Formula 1'de daha önce yarışan 3 pilot ise yeniden organizasyona katılacak.

Büyük Britanyalı pilotlardan geçen sezonun F2 şampiyonu 21 yaşındaki George Russell, Williams'ta, 2017 F3 şampiyonu henüz 19 yaşındaki Lando Norris ise McLaren'de ilk F1 deneyimlerini yaşayacak. Taylandlı 22 yaşındaki sürücü Alexander Albon da Toro Rosso takımıyla ilk kez F1'de mücadele edecek.


- Kubica 8 yıl sonra yeniden yarışacak


Formula 1'e adım attığı 2006'da, Lewis Hamilton ve Sebastian Vettel ile neslinin en yetenekli sürücüleri arasında gösterilmesine rağmen 2011'de geçirdiği ralli kazasının ardından yaşadığı ciddi sakatlıkların etkisiyle spor kariyerine ara vermek zorunda kalan Robert Kubica, 8 yıl sonra yeniden F1'de piste çıkacak.

Polonyalı 34 yaşındaki pilot, Williams takımı tarafından verilen ikinci şansı bu sezon iyi kullanarak kariyerinin başarılı günlerine dönmeye çabalayacak.

Daha önce 2014-2017 sezonlarında yarıştığı Formula 1'e bir yıllık aranın ardından yeniden dönen Rus pilot Daniil Kvyat, bu sezon daha önce de görev aldığı Toro Rosso adına yarışacak.

Formula 1'de yedek pilot olarak 2017'de Sauber takımı adına iki yarışa katılan İtalyan pilot Antonio Giovinazzi ise bu sezon Alfa Romeo'da Raikkonen'in yeni takım arkadaşı olacak.


- Beş pilot ayrıldı


Formula 1'de, önceki sezonlarda olduğu gibi bu sezon da 10 takım ve 20 pilot mücadele edecek.

Geçen yıl beklentileri karşılayamayan Fransız Esteban Ocon, Belçikalı Stoffel Vandoorne, İsveçli Marcus Ericsson, Yeni Zelandalı Brendon Hartley ve Rus Sergey Sirotkin, Formula 1'den ayrılan pilotlar oldu.


- Pilotlar ve takımları


2019 sezonunda yarışacak takımlar ve pilotları şöyle:

Mercedes: Lewis Hamilton (Büyük Britanya), Valtteri Bottas (Finlandiya)

Ferrari: Sebastian Vettel (Almanya), Charles Leclerc (Fransa)

Red Bull: Max Verstappen (Hollanda), Pierre Gasly (Fransa)

Racing Point: Sergio Perez (Meksika), Lance Stroll (Kanada)

Renault: Daniel Ricciardo (Avustralya), Nico Hulkenberg (Almanya)

McLaren: Carlos Sainz (İspanya), Lando Norris (Büyük Britanya)

Haas: Romain Grosjean (Fransa), Kevin Magnussen (Danimarka)

Alfa Romeo: Kimi Raikkonen (Finlandiya), Antonio Giovinazzi (İtalya)

Toro Rosso: Daniil Kvyat (Rusya), Alexander Albon (Tayland)

Williams: Robert Kubica (Polonya), George Russell (Büyük Britanya)

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 11:20
  1. 2019 Formula 1 Dünya Şampiyonası
  2. Avustralya Grand Prix'si

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