0553 313 94 23

Formula 1'de 2020 sezonu takvimi açıklandı

- Vietnam ve Hollanda yarışlarının eklendiği, Almanya'nın ise çıkarıldığı Formula 1 2020 sezonu, Avustralya'da 15 Mart'ta başlayacak

29 Ağustos 2019 Perşembe 13:15
Formula 1'de 2020 sezonu takvimi açıklandı


İSTANBUL (AA) - Dünyanın en çok takip edilen yarış organizasyonları arasında yer alan Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2020 sezonu takvimi belli oldu.

Formula 1'den yapılan açıklamaya göre, 22 etaptan oluşacak 2020 sezonu, 15 Mart 2020'de Avustralya Grand Prix'si ile başlayacak ve 29 Kasım 2020'de Abu Dabi'de sona erecek.

Bu sezon 21 olan etap sayısı, Almanya Grand Prix'sinin 2020 takviminden çıkarılıp, Vietnam ve Hollanda yarışlarının eklenmesiyle 22'ye yükseldi.

Nihai takvim tarihleri ise Dünya Motor Sporları Konseyinin 4 Ekim'de yapacağı toplantının ardından belli olacak.

2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimi şöyle:

15 Mart: Avustralya Grand Prix

22 Mart: Bahreyn Grand Prix

5 Nisan: Vietnam Grand Prix

19 Nisan: Çin Grand Prix

3 Mayıs: Hollanda Grand Prix

10 Mayıs: İspanya Grand Prix

24 Mayıs: Monaco Grand Prix

7 Haziran: Azerbaycan Grand Prix

14 Haziran: Kanada Grand Prix

28 Haziran: Fransa Grand Prix

5 Temmuz: Avusturya Grand Prix

19 Temmuz: Büyük Britanya Grand Prix

2 Ağustos: Macaristan Grand Prix

30 Ağustos: Belçika Grand Prix

6 Eylül: İtalya Grand Prix

20 Eylül: Singapur Grand Prix

27 Eylül: Rusya Grand Prix

11 Ekim: Japonya Grand Prix

25 Ekim: ABD Grand Prix

1 Kasım: Meksika Grand Prix

15 Kasım: Brezilya Grand Prix

29 Kasım: Abu Dabi Grand Prix

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 13:15
  1. 2020 sezonu
  2. Almanya Grand Prix
  3. Formula 1
  4. takvim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TEB’den emeklilere özel ihtiyaç kredisi
    1. TEB’den emeklilere özel ihtiyaç..
    2. Manisa, Arapların sağlıkta yeni..
    3. Akbatı 8’inci yaşını Göksel ve Kolpa..
    4. "PKK son çırpınışlarını sergilemektedir"
    5. Esad rejimi, İdlib’de ilerleyişini..
    6. "Şanlı bayrağımızı dünyanın dört bir..
    7. Vali Çağatay 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    8. CHP'li başkan hakkında suç duyurusu
    9. Tatvan’da yol yapım çalışmaları
    10. Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçı..
    11. GTO Başkanlarından 30 Ağustos mesajı
    12. Başkan Tanğlay 30 Ağustos Zafer..
    13. AKBEM öğrencileri sihirbaz ve..
    14. Hilmi Güler heyelan bölgesinde
    15. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    16. Borsa ilk yarıda yükseldi
    17. Bitlis Belediyesinden iş sağlığı ve..
    18. Vatandaşların gözdesi Şehir Parkı..
    19. Sahil ve koylar denetimli serbestlik..
    20. Günün ilk yarısında değer kaybeden..
    21. Terör sevici AB'den görevden alınan..
    22. "Şerbet-i Fünun" projesiyle Trakya..
    23. İstanbullular dikkat! Yarın ücretsiz
    24. Denetimli serbestlik yükümlüleri..
    25. Günün ilk yarısında en çok değer..
    26. ROBOİK yarışmasında final heyecanı
    27. Karadere Sulama Tesisi ile 588 dekar..
    28. Beden saatini yeniden kurmanın..
    29. Günün ilk yarısında işlem hacmi..
    30. Bursa'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’

    Günün Karikatürü

    29 Ağustos 2019
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı