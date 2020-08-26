Formula 1 yeniden İstanbul pistlerinde

Böylece İstanbul, dünyanın en fazla izleyicisi olan spor organizasyonlarından biri olan Formula 1 yarışlarına 2011 sezonunda ara verdikten sonra kasım ayında yeniden ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Yarışların gerçekleştiği İstanbul Park Yarış Kompleksi’nin ortakları arasında bulunan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul Park’ın, Formula 1 yarışları için dizayn edilmiş dünyanın en özel ve pilotların da yarışmaktan çok keyif aldıkları pistlerden biri olduğunu belirtti. Avdagiç, “Formula 1 pilotları, İstanbul Park’ın nefeslerini kesen meşhur 8’inci virajında, İstanbul’un tanıtımı için dönecekler” dedi. İstanbul, 2005’ten 2011’e kadar 7 yıl boyunca F1 takviminde yer almıştı.