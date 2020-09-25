Formula 1, Anadolu Yakası'ndaki otelleri canlandıracak

İSTANBUL (AA) – Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, kasım ayında Formula 1 döneminde İstanbul’da Anadolu yakasındaki otellerde canlanma beklediklerini belirterek, “Ancak bu etkinliğin ticari getirisinden çok sektöre moral vereceğini düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.



Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), pandemi gölgesinde geçen ağustos ayına ilişkin konaklama sektörü doluluk oranlarını açıkladı.



Açık olan otellerden sağlanan verilere göre, Türkiye’nin ağustos ayında otel dolulukları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55,9 azalarak yüzde 34,7 olarak kaydedildi.



Başta İstanbul olmak üzere otellerin halen yarıdan fazlası kapalı kalmaya devam ederken, yaz sezonunun son ayında turizm trafiği bir önceki aya göre kımıldadı. Ancak bu kımıldama, geçen yılın aynı ayına göre artıya geçişi sağlayamadı.



Geçen yılın ağustos ayında bu oran yüzde 78,8 olmuştu. Dünya çapında veri ve analiz şirketi STR'nin TÜROB için hazırladığı Ağustos 2020 Ülke Performans Raporu’na göre, ağustos ayında ADR (Average Daily Rate) olarak ifade edilen ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 7,7 artışla 111,5 avro olarak gerçekleşti.



Konaklamada en önemli gelir kalemi olarak kabul edilen toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler (RevPAR) ise yüzde 52,5 düşüşle 38,7 avroya geriledi. Türkiye’nin Ocak-Ağustos 2020 döneminde ortalama doluluk oranı yüzde 57,4 düşüşle yüzde 28,5, ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 10,6 düşüşle 70,2 avro, oda başı elde edilen gelir yüzde 61,9 düşüşle 20,0 avro oldu.





- Avrupa da toparlanamadı





Ağustos 2020’de Avrupa’da da düşüş devam etti. Avrupa ülkeleri doluluk ortalaması yüzde 53,6 düşüşle yüzde 36 olurken, ortalama oda bedeli yüzde 14,4 düşüşle 100,3 avro, oda geliri ise yüzde 60,3 düşüşle 36,1 avro olarak tespit edildi. 8 ayda Avrupa destinasyonları doluluk ortalaması yüzde 60,5 düşüşle yüzde 28,3, ortalama oda bedeli yüzde 13,7 düşüşle 97,0 avro, oda geliri ise yüzde 65,9 düşüşle 27,4 avro oldu.



İstanbul'un Ağustos 2019’da yüzde 86,7 olan doluluk oranı, Ağustos 2020'de yüzde 65,9 azalarak 29,5 olarak ölçüldü. Ortalama günlük satılan oda bedeli 93,1 avro olarak, 2019'a göre yüzde 11,9 düşüş gösterdi. Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde ise geçen yıla oranla yüzde yüzde 70 düşüş yaşandı ve 27,5 avro olarak ölçüldü.



İstanbul’da Ocak-Ağustos 2020 döneminde ise doluluklar yüzde 61,8 düşüşle yüzde 28, ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 14,6 düşüşle 76,1 avro oda başı elde edilen gelir yüzde yüzde 67,4 düşüşle 21,3 avro olarak gerçekleşti.



Antalya’da Ağustos 2020 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28, 5 azalarak yüzde 59,7 oldu. Oda bedeli 212,6 avro olarak, 2019'a göre yüzde 26,5 artış gösterdi. Oda gelirlerinde geçen yıla oranla yüzde 9,5 düşüş yaşandı ve 126,9 avro olarak ölçüldü.



Antalya’da ilk 8 ayda ise doluluk oranı yüzde 43,9 düşüşle yüzde 37, ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 3,4 artışla 100,1 avro, oda başı elde edilen gelir yüzde 42 düşüşle 37,0 avro oldu.





- “Yaz dönemi pandeminin olumsuz etkileri altında sona erdi”





Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜROB Başkanı Müberra Eresin konuyla ilgili değerlendirmesinde, beklendiği gibi yaz döneminin pandeminin olumsuz etkileri altında sona erdiğini ifade etti.



Eresin, haziranda pandemi kısıtlamalarının gevşetilmesiyle turizm trafiğinin başladığını anımsatarak, temmuz ve ağustos aylarında kıyı bölgelerde açık olan otellerde hem yerli tatilci hem de turist girişlerinin başladığı ülkelerden gelen turistlerle doluluk ortalamasının yüzde 40-50’lerde gerçekleştiğini hatırlattı.

Eresin, “Şehir otellerinde ise maalesef hiçbir hareket olmadı. Hem şehir otellerinde hem kıyı bölgelerde otellerin büyük bölümü hala kapalı. Açık olan bazı oteller de eylül ayıyla birlikte yıl sonuna kadar faaliyetlerine yeniden ara vermeye başladılar. Kasım ayında Formula 1 döneminde İstanbul’da Anadolu yakasındaki otellerde canlanma bekliyoruz. Ancak bu etkinliğin ticari getirisinden çok sektöre moral vereceğini düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.





