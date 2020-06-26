Ford'dan MicronAir yeni kabin hava filtresi

İSTANBUL (AA) - Ford, araçların içine virüs, toz, polen ve kir parçacıklarının girmesini engelleyerek daha sağlıklı bir yolculuk yapılmasına imkan sağlayan yeni bir gelişmiş hava filtresini ürün gamına ekleyeceğini duyurdu.

Ford'dan yapılan açıklamaya göre, marka, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından hijyen ve temizliğin çok daha kritik önem taşıdığı bu günlerde, müşterilerine önemli bir yenilik daha sundu.

Freudenberg Filtrasyon uzmanları tarafından geliştirilen MicronAir filtresiyle sürücüler ve araç içindeki yolcular, limonda bulunan sitrik asitten faydalanan bir sistemle insan saçının binde birinden daha küçük virüs, bakteri, toz, polen ve partiküllerden korunacak.

Ford ürün yelpazesine giren bu yeni kabin hava filtresi, Domuz Gribi (H1N1) ve Kovid-19 gibi virüslere karşı da koruma sağlıyor ve virüslerin araç içine girmesini engelliyor.

Açıklama da görüşlerine yer verilen Ford Avrupa Müşteri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Nigel Brackenbury, araç içindeki sürücüler ve yolcular için dışarıdan gelen virüs, bakteri, polen ve tozların ciddi sağlık sorunlarına neden olduğunu vurguladı.

Brackenbury, MicronAir Protect kabin hava filtresine yönelik de, "Ford'un müşterilerine sunduğu yeni filtre sistemi, otomobilde seyahat eden herkesin sağlığının korunması için düşük maliyetli ama oldukça etkili bir önlem olacak." değerlendirmelerini yaptı.





- MicronAir Protect filtre sistemi nasıl çalışıyor?





Ford MicronAir Protect kabin hava filtresi, insan saçının binde biri kalınlığından daha küçük olan 0,05 mikron kalındığındaki partikülleri filtre edebiliyor.

Filtre, aracın havalandırma sistemine takıldığında içeri giren virüs, toz, polen gibi zararlı parçacıkların yoğunluğunu seyreltiyor. Virüs içeren su damlacıklarını olabildiğince hızlı yok ederek kontaminasyon (bulaşma) ve enfeksiyon olasılığını en aza indiren sistem, araç içindeki yolcu ve sürücülerin sağlığını koruyor.



Yeni filtre, çeşitli partiküller ve asit gazları gibi insan sağlığına zararlı maddelere karşı ek koruma sağlamak üzere tasarlanmış aktif bir karbon elemente sahip bulunuyor. Filtre, virüs, partikül, toz ve polenleri hapsedebilen çok katmanlı mikrofiber bir bariyeri barındırıyor.







- Virüslerin etkisizleştirilmesinde yüzde 99,9 etkili







MicronAir Protect kabin hava filtresi sahip olduğu özel aktif katman sayesinde, temas eden virüslerin etkisizleştirilmesinde yüzde 99,9 etkili oluyor.

Bu virüslerin içerisinde Domuz Gribi ve HCov-229E de yer alırken, filtrenin mevcut şartlar sebebiyle henüz denenemese de Kovid-19'a neden olan SARS-CoV-2'ye karşı da aynı oranda etkin olacağı öngörülüyor.