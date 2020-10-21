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Aktüel Ford Otosan'dan Volkswagen ile ortak ticari araç üretim açıklaması:
Aktüel

Ford Otosan'dan Volkswagen ile ortak ticari araç üretim açıklaması:

"Global Ford Motor Company ve Volkswagen AG arasında 2018 yılından bu yana devam eden iş birliği planları kapsamında 1 tonluk orta ticari araç ortak üretim lokasyonuna ilişkin görüşmelerin halen devam ettiği bilinmektedir. Aynı zamanda, söz konusu yatırım projesi hakkında Şirketimiz ile Ford Motor Company arasında da görüşmeler devam etmekte olup, henüz konuya ilişkin olarak somut bir karar alınmamıştır"

Yeniakit Publisher
2020-10-21 14:41:21 -
Ford Otosan'dan Volkswagen ile ortak ticari araç üretim açıklaması:

İSTANBUL (AA) - Ford Otosan tarafından yapılan açıklamada, Ford Motor Company ve Volkswagen AG'nin Türkiye'de ortak ticari araç üretim lokasyonuna ilişkin görüşmelerin sürdüğü ve henüz bir somut karar alınmadığı bildirildi.

Ford Otosan'dan bazı basın-yayın organlarında, şirketin ana ortaklarından Ford Motor Company ile Volkswagen AG tarafından ortak ticari araç üretiminin Kocaeli'de gerçekleştirileceği yönündeki haberlere ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Global Ford Motor Company ve Volkswagen AG arasında 2018 yılından bu yana devam eden iş birliği planları kapsamında 1 tonluk orta ticari araç ortak üretim lokasyonuna ilişkin görüşmelerin halen devam ettiği bilinmektedir. Aynı zamanda, söz konusu yatırım projesi hakkında Şirketimiz ile Ford Motor Company arasında da görüşmeler devam etmekte olup, henüz konuya ilişkin olarak somut bir karar alınmamıştır." denildi.

Bu kapsamda söz konusu haberlerde yatırım hakkında yer verilen detay bilgilerin de gerçeği yansıtamadığı aktarılan açıklamada, "Habere kaynak gösterilen Kocaeli Sanayi Odası, haberde bahsedilen içerikte resmi ya da gayri resmi bir açıklamaları olmadığını da kamuoyu ile paylaşmıştır. Görüşmelerin sonuçlanarak konuyla ilgili yönetim kurulu kararı alınması halinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun Özel Durumlar Tebliği’ne uygun olarak gerekli açıklamalar yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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