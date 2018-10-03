THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Forbes, 'En Zengin 400 Amerikalı' listesini açıkladı! İşte o isimler...

Forbes, bu yıl 37'inci kez yayımladığı 'En Zengin 400 Amerikalı' listesinde, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, 160 milyar dolarlık servetiyle ABD'nin ilk sırada yer aldı.

03 Ekim 2018 Çarşamba 23:35
Forbes, 'En Zengin 400 Amerikalı' listesini açıkladı! İşte o isimler...

Forbes, bu yıl 37'inci kez yayımladığı "En Zengin 400 Amerikalı" listesini açıkladı. ABD'nin en zengin ismi, bir yılda servetine 78,5 milyar katan ve toplam serveti 160 milyar dolara ulaşan Amazon'un CEO'su Jeff Bezos oldu.

"Forbes 400"ün geçen yıl 2,7 trilyon dolar olan toplam serveti, bu yıl 2,9 trilyon dolara yükseldi. 24 yıl boyunca listenin ilk sırasında yer alan Microsoft'un kurucusu Bill Gates ise 97 milyar dolarlık servetiyle listede ikinci sırada yer aldı.

Berkshire Hathaway'ın sahibi yatırımcı Warren Buffett ise 88,3 milyar dolarlık servetiyle ABD'nin en zengin üçüncü ismi oldu.

Zuckerberg, bir yılda 10 milyar dolar kaybetti

Geçen yıla göre serveti 10 milyar dolar azalan Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, 61 milyar dolarlık servetiyle dördüncü sırada listede kendine yer buldu. ABD'nin en zengin beşinci ismi ise 58,4 milyar dolar servetiyle Oracle'ın kurucusu Larry Ellison oldu.

Trump geriledi

ABD Başkanı Donald Trump ise listede 259. sıraya geriledi. Geçen yıl listede 248. olan Trump'ın serveti 3,1 milyar dolar ile bu yıl da aynı kaldı.

"En Zengin 400 Amerikalı" listesinde yer alan 10 isim ve 2018 servetleri şöyle:

Toplam mal varlığı (milyar dolar)

Jeff Bezos 160

Bill Gates 97

Warren Buffett 88,3

Mark Zuckerberg 61

Larry Ellison 58,4

Larry Page 53,8

Charles Koch 53,5

David Koch 53,5

Sergey Brin 52,4

Michael Bloomberg 51,8

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 23:35
  1. Forbes
  2. Michael Bloomberg
  3. Sergey Brin
  4. David Koch 53
  5. Charles Koch
  6. Larry Page
  7. Larry Ellison
  8. Mark Zuckerberg
  9. Warren Buffett
  10. Bill Gates
  11. Jeff Bezos

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sanayi Bakan Yardımcısı Büyükdede'den Türkiye'ye yatırım çağrısı
    1. Sanayi Bakan Yardımcısı Büyükdede'den..
    2. Ülke genelinde asayiş uygulaması..
    3. Forbes, 'En Zengin 400 Amerikalı'..
    4. Gülen'in malikanesini korumak için..
    5. Korkunç görüntü! Dere kırmızıya boyandı
    6. Muş'ta fabrika bahçesinde korkutan..
    7. Hamas'ın Mısır ziyareti sona erdi
    8. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Irak..
    9. Erbakan’ın notuna şoke eden cevap:..
    10. Vitiligo hastalığına dikkat!
    11. Putin: Türkiye ile birlikte çözmeye..
    12. Reyhan şerbeti tarifi
    13. Çocuğunuzu mutlu etmek için yapmanız..
    14. Mutlu evliliğin sırları nelerdir?
    15. Yemen'de 25 Husi militanı öldürüldü
    16. Genç Türk hafız dünya ikincisi oldu!
    17. Soğan kürünün faydaları nelerdir?
    18. Bademcik iltihabına doğal çözümler
    19. Mide yanmasının nedenleri nelerdir?
    20. K vitamini hangi besinlerde bulunur?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri

    Günün Karikatürü

    4 Ekim 2018
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!