“Fondaşların provokasyonlarına karşı uyanık olmak elzem”

YENİ AKİT ANKARA

AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile vatandaşlara uyanık olun çağrısında bulundu. Birinci yaptığı paylaşımda, “Gıda maddeleri üzerinden bir kısım fondaş medyanın yapmış olduğu provokasyonlara karşı vatandaşlarımızın uyanık olması elzem. Zira o fondaşların maksadı vatandaşlarımızın iyiliği değil, Türkiye'nin anahtarının ABD'ye teslimidir. Bu fondaşların amacı gerçekleşirse, 800 dolar kişi başına geliri (yıllık), dış borcu GSMİH'nın 4-5 katına çıkmış, üretimi bitmiş bir ülkede yaşamak zorunda kalacağız. Bu matematiği yaparak, uyanık olacağız” ifadelerini kullandı.