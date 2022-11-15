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Gündem Fondaş Tele 1’e canlı yayında şok! ABD’de olsa tek kare yayınlayamazsınız
Gündem

Fondaş Tele 1’e canlı yayında şok! ABD’de olsa tek kare yayınlayamazsınız

TELE 1’in provokatif sorusuna kanmayan İstanbul Eski Organize Suçlar Şube Müdürü Adil Serdar Saçan, "Amerika'da bu tür hiçbir kare basında yer almıyor. Bir kare bile basında yer almıyor. Bizde de öyle olmalı. Özgürlük sınırsız kullanılmamalı" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-11-15 15:46:00 -

CHP tarafından fonlanan TELE 1, İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısı üzerinden algı operasyonu yapan muhalif medyanın başında geliyor. TELE 1’in sunucusunun “saldırıların devamı gelecek” algısına canlı yayına konuk olan İstanbul Eski Organize Suçlar Şube Müdürü Adil Serdar Saçan geçit vermedi. Saçan, “Buradaki eleştirilerin ben çok adaletli olduğunu düşünmüyorum. Eylem yapılınca kamuoyunun gözünün önüne geliyo ama eylem yapmadan yakalanınca bunlar göze gelmiyor” dedi.

Adil Serdar Saçan yayın konuğu olduğu Tele 1'de terör saldırılarının görüntülerinin engellenmesi ve devamının geleceğine ilişkin terör propagandasına ilişkin sorulara verdiği cevaplarla dikkat çekti.

Tele 1'de Taksim İstiklal'deki saldırıya ilişkin internette saldırı görüntülerinin yayınlamasına engel gelmesi ve terör örgütü başta olmak üzere birçok terör destekçisinin korku ortamı propagandasıyla saldırıların devamının geleceğine dair çıkışları soruldu.

Tele1 yayın konuğu İstanbul Eski Organize Suçlar Şube Müdürü Adil Serdar Saçan söz konusu sorulara "Amerika'da bu tür hiçbir kare basında yer almıyor. Bir kare bile basında yer almıyor. Bizde de öyle olmalı. Özgürlük sınırsız kullanılmamalı. Burada bence doğru yapılmıştır. Yani sınırlama getirilmesi burada doğrudur" dedi.

Saçan şöyle devam etti;

"O dönemle bu dönem arasında müdahaleler açısından eylemlerin önlenebilirliği açısından oldukça gelişmiş bir istihbarat ve terörle mücadele ağımızın olduğunu görüyorum. Eylemin ötesi olacağı sözlerine endişelerine katılmıyorum. O dönemle bu dönem arasında bir kere dediğim gibi emniyet ve istihbarat birimlerinin toparlanması ile ilgili ciddi bir problem vardı. Şimdi onu da aşmış görünüyoruz. Ben aynı sorunların yaşanacağını düşünmüyorum.

Buradaki eleştirilerin ben çok adaletli olduğunu düşünmüyorum. Eylem yapılınca kamuoyunun gözünün önüne geliyor ama eylem yapmadan yakalanınca bunlar göze gelmiyor."

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Yorumlar

Ahmet Galatalı

Adam kadının sorusundan art niyeti anlamamış anlaşılan Kadın seçim var diye hükumet mi yapıyor diye soruyor resmen

m.n.

TELE1 böyle standartlara uygun bir kanal değil 
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
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