Fondaş Medyascope'un kurucusu Ruşen Çakır'dan 'CHP'den para aldık' itirafı

Fondaş medyada adeta lağım çukuru patlak verdi. Değişim krizinin hız kesmeden devam ettiği CHP'de ipler kopma noktasına geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine karşı muhalif söylemde bulunan isimlere açık açık savaş ilan etti. İlk olarak da Ekrem İmamoğlu taraftarı haberler yaptığı gerekçesiyle Halk TV ile yaptıkları sözleşmeleri feshetti.

Bu hamle fondaş medyada kavganın fitilini ateşledi. Son olarak ABD merkezli vakıf olan Chrest Foundation'ın fonlandığı Medyascope'un kurucusu Ruşen Çakır katıldığı canlı yayında gerçeği itiraf etti.

"Onlar gazeteciyse ben gazeteci değilim"

Katıldığı bir yayında, CHP'nin fonladığı gazeteleri hedef alan Ruşen Çakır "Para alan, parayla haber yapan isimler al ver ilişkisi kuran kişiler gazeteciyse ben gazeteci değilim" çıkışı yaptı.

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Ancak sadece dakikalar sonra bu sözleri unutup itiraf gibi bir açıklama yaptı.

"Neyi, nerede harcadılar açıkçası bilmiyorum. Biz Medyascope olarak herhalde CHP reklam bütçesinden 360 milyon TL'nin milyonda birini demeyeceğim ama bayağı azını aldık" ifadesini kullandı.

Açık açık CHP'den para aldığını kabul eden Ruşen Çakır, daha az para aldığı için de dert yandı. Bu sözleri, CHP ile medyası arasında çıkar ilişkisini bir kez daha kanıtladı.