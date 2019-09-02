Florin Andone kimdir? Florin Andone’nin bonservisi

Galatasaray’da hareketli saatler yaşanıyor. Radamel Falcao’yu İstanbul’a getiren Galatasaray Florin Andone ile el sıkıştı. Peki, Florin Andone kimdir. İşte, Florin Andone transferinin tüm detayları…

KAP’a bildirildi

Radamel Falcao transferiyle ses getiren Galatasaray önemli bir transfere daha imza attı. Sarı-kırmızılı kulüp Premier Lig ekibi Brighton & Hove Albion'de forma 26 yaşındaki Rumen forvet Florin Andone'yi renklerine bağladı. Söz konusu transfer görüşmelerini sarı-kırmızılı kulüp KAP'a da bildirdi.

İşte, Galatasaray'ın KAP'a yaptığı o açıklama

"Profesyonel Futbolcu Florin Andone'nin Kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Brighton & Hove Albion FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

Florin Andone kimdir?

Florin Andone 11 Nisan 1993'te Romanya'nın Joldeşti şehrinde dünyaya geldi. 2005 yılında altyapı kariyerine adım atan Florin Andone 2011'de İspanyol ekibi CD Castellon'dan Villareal B takımına transfer oldu.

3 Temmuz 2014'te Cordoba B takımına transfer olan golcü futbolcu 2016'da 2.5 milyon Euro'ya Deportivo La Coruña'ya imza attı. Burada 69 maça çıkan genç futbolcu 18 gol atıp 6 asist yaptı.

Temmuz 2018'de Florin Andone, İngiliz ekibi Brighton & Hove Albion'a 6 milyon Euro karşılığında imza attı. Ada'da 30 maça çıkan Andone 6 kez ağları havalandırdı.

Florin Andone, Romanya Milli Takımı formasıyla çıktığı 21 maçta ise yalnızca bir kez golle buluştu.