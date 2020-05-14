Florida'daki yangınlarda 162 hektarlık alan zarar gördü

ANKARA (AA) - ABD'nin Florida eyaletinde geçen hafta başlayan yangınlarda 162 hektarlık alan kül oldu.

İtfaiye yetkilileri, yangının en az 4 nokta olmak üzere toplam 162 hektarlık alanda etkili olduğunu, Collier bölgesinde devam eden yangının 30 kadar evi tehdit ettiğini bildirdi.

Florida Otoyol Devriyesinden yapılan açıklamada yangın nedeniyle "Interstate 75" otoyolunun bazı kısımlarının trafiğe kapatıldığı belirtildi.

Florida genelinde, evleri tahrip eden ve bölge sakinlerinin tahliyesine neden olan yangınlar etkili olurken, mevsim normallerinin üstündeki sıcaklıklar ve kurak hava, alevlerin yayılmasına neden oluyor.



Florida'nın güneyinde normalde haziranda görülen hava sıcaklıklarına çoktan ulaşıldı.



Sadece sıcaklar değil, Florida genelindeki yağış eksikliği de yangınların artmasında rol oynadı.



Bu yıl şimdiye kadar, Daytona, Fort Myers, Orlando ve West Palm Beach'de normalden daha az yağış düştüğü kaydedildi.



Florida Panhandle bölgesinde 7 Mayıs sabahı başlayan yangın kısa sürede kontrolden çıkarken, bölgeden geçen yollar ulaşıma kapatılmıştı.



Florida Tarım Komiseri Nikki Fried, yaptığı yazılı açıklamada, 1600 civarında bölge sakininin tahliye edildiğini ve en az 33 evin hasar gördüğünü, yangının henüz yüzde 20'sinin kontrol altına alınabildiğini duyurmuştu.



