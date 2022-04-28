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Ekonomi FLO, Yeni Sezon Koleksiyonu’yla Bayram Heyecanınıza Ortak Oluyor
Ekonomi

FLO, Yeni Sezon Koleksiyonu’yla Bayram Heyecanınıza Ortak Oluyor

FLO, Yeni Sezon Koleksiyonu’yla bayramda adımlara renk katıyor.Özlemlerin son bulduğu bu bayramda, ailenin tüm üyelerine hitap edecek binlerce ayakkabı çeşidibayram ettirecek fiyatlar ile FLO’da!

Yeniakit Publisher
2022-04-28 23:02:00 -
FLO, Yeni Sezon Koleksiyonu’yla Bayram Heyecanınıza Ortak Oluyor

Aileleri bir araya getiren bayramlar bu yıl da heyecanını şimdiden hissettirmeye başladı!Özlemlerin son bulduğu bu bayramda çocuklarımız nihayet bayramlık ayakkabılarına kavuşuyor. Büyüklerimiz ise geniş aile ziyaretlerine hazırlanıyor.

Ailenin tüm üyelerini unutmayan FLO birbirinden trend ayakkabı ve aksesuar alternatiflerini bayram ettirecek fiyatlar ile sunuyor.

Miniklerin sene boyunca heyecanla hazırlanmayı beklediği bayram sabahları FLO ile renkleniyor! FLO çocuk koleksiyonu, tüm çocukları rengârenk ve eğlenceli ayakkabılarla buluşturuyor.Pembe, beyaz, mor ve kırmızı gibi canlı renklerle hazırlanan koleksiyon kızların bayram stilini yansıtıyor. Erkek çocuk koleksiyonunda ise mavi, lacivert ve beyaz renklerde yer alan spor ayakkabılar bayram havasını tüm enerjisiyle yaşatıyor. Bu bayram çocukların neşesi FLO ile adımlara yansıyor.

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