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Kadın - Aile Flexitarian diyet nedir, faydaları nelerdir?
Kadın - Aile

Flexitarian diyet nedir, faydaları nelerdir?

Dünyanın en iyi diyetleri listesinde Flexitarian diyet, 2019 yılında 3. sırada yer almıştır.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 16:26:00 - 2021-12-10 16:30:43
Flexitarian diyet nedir, faydaları nelerdir?

Flexitarian aslında 2 kelimenin bütünleşmiş halidir; esnek ve vejetaryen. Bu terim, 2009 yılında diyetisyen Dawn Jackson Blatner’in şu sloganlı kitabı ile hayatımıza girdi

Ünlü diyetisyen Dawn Jackson Blatner tarafından vejetaryen beslenmenin faydalarından yararlanırken, hayvansal gıdaları sınırlı da olsa tüketebilmeniz için oluşturulmuş bir diyet formudur. 

Flexitarian diyetin kuralları arasında; Ağırlıklı olarak tahıl, baklagil, meyve ve sebze tüketmeniz gerekmektedir. Katı kurallar yerine daha esnek olarak ara ara et ve hayvansal ürünleri de tüketebilirsiniz. Hayvansal protein yerine bitkisel proteini tercih etmelisiniz. Rafine şeker içeren tatlıları sınırlandırmalısınız.

Flexitarian diyetin faydaları

-Lif ve sağlıklı yağlar bakımından zengin olan bir diyet olduğundan dolayı kalp sağlığı için faydalı olan bir diyettir.

-Dolaşım sisteminizdeki sorunların azalmasına ve kalp damar sorunlarınızın oluşmamasına yardımcı olur.

-Kötü kolesterolün düşmesine ve iyi kolesterol seviyenizin artmasına yardımcı olur.

Flexitarian Diyet yemek planı

İşte Flexitarian Diyet için tipik bir 1500 kalorili yemek günü.

Kahvaltı 

Elma ve fıstık ezmeli tereyağlı tost

Malzemeler:

  • 1 dilim tam tahıllı ekmek
  • Bir veya yarım çorba kaşığı badem ezmesi veya fıstık ezmesi
  • 1 dilimlenmiş elma

Öğle yemeği

  • Sebzeli burger

Malzemeler:

  • 1 adet tam tahıllı hamburger ekmeği
  • 1/4 avokado, dilimlenmiş
  • 1/4 fincan brokoli
  • 1 portakal

Atıştırma

  • Zencefil ve cevizli ananas

Malzemeler:

  • 3 adet ananas halkası
  • 2 çay kaşığı doğranmış zencefil
  • 2 çay kaşığı kıyılmış ceviz

Akşam yemeği

  • Yer fıstıklı tavada kızartma

Malzemeler:

  • Küp halinde kesilmiş yarım su bardağı sert tofu veya 50-60 gr pişmiş tavuk göğsü
  • 2 çay kaşığı yer fıstığı yağı
  • 2 su bardağı karışık sebze
  • 1/2 çay kaşığı rendelenmiş zencefil
  • 2 diş kıyılmış sarımsak
  • 1/4 su bardağı taze ananas suyu
  • 1 su bardağı pişmiş kahverengi pirinç
  • 2 çorba kaşığı doğranmış kişniş

Tatlı

  • Meksika usulü sıcak çikolata

Malzemeler:

  • 1 su bardağı yağsız süt
  • 1 çorba kaşığı şekersiz kakao tozu
  • 1 çorba kaşığı bal 
  • Tarçın 

 

 

 

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