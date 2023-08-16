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Spor Flaş transfer! Galatasaray Dünya Kupası'nın yıldızı Faslı futbolcu ile anlaştı!
Spor

Flaş transfer! Galatasaray Dünya Kupası'nın yıldızı Faslı futbolcu ile anlaştı!

Yeniakit Publisher
2023-08-16 17:37:00 -
Flaş transfer! Galatasaray Dünya Kupası'nın yıldızı Faslı futbolcu ile anlaştı!

Premier Lig ekibi Chelsea'den ayrılacak olan Faslı futbolcu Hakim Ziyech'in, Galatasaray'la anlaştığı ve yıldız ismin İngiltere'de sağlık kontrolünden geçtiği bildirildi. İşte detaylar...

Premier Lig ekibi Chelsea'den ayrılacak olan Faslı futbolcu Hakim Ziyech'in, Galatasaray'la anlaştığı ve yıldız ismin İngiltere'de sağlık kontrolünden geçtiği bildirildi. İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükselen Galatasaray, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
A Spor'da yer alan habere göre Premier Lig ekibi Chelsea'den ayrılacak olan Faslı futbolcu Hakim Ziyech'in, Galatasaray'la anlaştığı ve yıldız ismin İngiltere'de sağlık kontrolünden geçtiği bildirildi.

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