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Flaş teklif! Volkan Demirel'e Süper Lig ekibi talip oldu

Süper Lig'in yeni ekibi Ankaragücü, Fenerbahçe'nin yıldız kalecisi Volkan Demirel'e talip oldu.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 12:20
Flaş teklif! Volkan Demirel'e Süper Lig ekibi talip oldu

Fenerbahçe'nin uzun süredir kalesini koruyan ve sözleşmesi hala uzatılmayan Volkan Demirel'e sürpriz bir teklif geldi.

''KAPTANIM VE YARDIMCIM OL''

Sözleşmesi hala uzatılmayan Volkan Demirel'e Ankaragücü'nden teklif geldiği bildirildi. Başkent ekibini çalıştıran İsmail Kartal'ın eski öğrencisini arayıp teklifte bulunduğu iddia edildi. Kartal'ın "Gel yeniden beraber çalışalım. Kaptanım ve yardımcım ol" dediği; Volkan'ın ise "Hocam biraz daha beklemek istiyorum" sözleriyle cevap verdiği ileri sürüldü. (Fotomaç)

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 12:20
  1. Volkan Demirel
  2. Fenerbahçe
  3. İsmail Kartal
  4. Ankaragücü
  5. Süper Lig

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