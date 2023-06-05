Flaş "Süleyman Soylu" çıkışı! Böyle duyurdu
Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Süleyman Soylu'dan boşalan İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın, bürokrat kişiliği nedeniyle Soylu kadar ekranlarda görünmeyeceğini belirtti.
Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Süleyman Soylu'dan boşalan İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın, bürokrat kişiliği nedeniyle Soylu kadar ekranlarda görünmeyeceğini belirtti.
Altınok, yazısında özetle şunları kaydetti:
"Terörle mücadelede önemli başarılar elde eden, teşkilata güvenini kazandıran Süleyman Soylu'dan boşalan İçişleri Bakanlığı koltuğuna (...) İstanbul Valisi Ali Yerlikaya oturdu.
Siyasi kişiliği ağır basan Soylu medyatik bir isimdi. Konuşmaktan hiç çekinmedi. Her tartışmanın odağında oldu. Yerlikaya'nın da basınla diyaloğu iyi. Ancak bürokrat kişiliği nedeniyle Soylu kadar ekranlarda görmeyeceğimiz kesin."
ÖNE ÇIKAN VİDEO