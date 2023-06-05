  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İki yeni bakan Yunanistan'ı korkuttu! Büyük paniğe kapıldılar

Brisa'dan araç sahipleri için elektrikli araç hamlesi, müthiş önemli gelişme: Kolları sıvayıp başladı! Türkiye'ye dolar yağacak

Bölgede milyarlarca metreküp doğalgaz olduğu tahmin ediliyor! Türkiye'nin bu hamlesi Batı'yı çıldırtacak

Araç sahipleri aman dikkat! Depoları doldurun, akaryakıtta kötü haberin eli kulağında

Rusya gelişmeyi dünyaya duyurdu: Savunmasız cepheyi seçti! Ukrayna'nın büyük saldırısını engelledik, Yüzlerce kişi öldü

Suudi Veliaht Prens Selman, Türkiye'yi seçti! Milyonlarca dolarlık müthiş proje

Rusya duyurdu! Türkiye'ye rekor oranda bizden almaya başladı

ABD'de panik! F-16'lar bir uçağı düşürdü patlamalar duyuldu

5 Haziran 1916: Edirne Müdafii Mehmet Şükrü Paşa'nın vefatı

5 Haziran 2023: Günün Âyet ve Hadisi
Medya Flaş "Süleyman Soylu" çıkışı! Böyle duyurdu
Medya

Flaş "Süleyman Soylu" çıkışı! Böyle duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-06-05 12:51:00 -
Flaş "Süleyman Soylu" çıkışı! Böyle duyurdu

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Süleyman Soylu'dan boşalan İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın, bürokrat kişiliği nedeniyle Soylu kadar ekranlarda görünmeyeceğini belirtti.

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Süleyman Soylu'dan boşalan İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın, bürokrat kişiliği nedeniyle Soylu kadar ekranlarda görünmeyeceğini belirtti. 

Altınok, yazısında özetle şunları kaydetti:

"Terörle mücadelede önemli başarılar elde eden, teşkilata güvenini kazandıran Süleyman Soylu'dan boşalan İçişleri Bakanlığı koltuğuna (...) İstanbul Valisi Ali Yerlikaya oturdu.

Siyasi kişiliği ağır basan Soylu medyatik bir isimdi. Konuşmaktan hiç çekinmedi. Her tartışmanın odağında oldu. Yerlikaya'nın da basınla diyaloğu iyi. Ancak bürokrat kişiliği nedeniyle Soylu kadar ekranlarda görmeyeceğimiz kesin."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23