Flaş Sinan Oğan iddiası! Ortalık fena karışacak

14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanı seçimleri ikinci tura kalırken, CHP MYK'sında seçim süreci ve sonuçlar değerlendirildi.

NTV'nin haberine göre, MYK üyeleri kampanya sürecinde Saadet Partisi dışında alanda diğer partilerin etkin olmadığına dikkat çekti.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masadan kalktığı sürecin oylarda düşüşe neden olduğu belirtildi.

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CHP listelerinden aday gösterilen bazı isimlere partililerin tepki göstermesinin de seçime olumsuz olarak yansıdığı ifade edildi.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki günlerde Sinan Oğan ile bir araya geleceği de öğrenildi. Ancak, CHP'li kurmayların bu görüşmeden umutlu olmadığı ifade edildi.