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Medya Flaş Sinan Oğan iddiası! Meğer Erdoğan seçim gecesi...
Medya

Flaş Sinan Oğan iddiası! Meğer Erdoğan seçim gecesi...

Yeniakit Publisher
2023-05-30 11:37:00 -
Flaş Sinan Oğan iddiası! Meğer Erdoğan seçim gecesi...

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Sinan Oğan’a seçim gecesi ‘ayrıca’ teşekkür ettiğini yazdı.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Sinan Oğan’a seçim gecesi ‘ayrıca’ teşekkür ettiğini yazdı.

Erdoğan’ın seçimleri kazanmasının ardından Cumhur İttifakı partilerinin liderleri ve Oğan, Beştepe’nin balkonunda hep beraber poz vermişti. Erdoğan buradaki tüm liderlere teşekkür etmişti.

Selvi, Erdoğan’ın seçim gecesi Sinan Oğan’a ayrı teşekkür ettiğini yazdı.

Selvi, "Erdoğan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’a teşekkür ettikten sonra hemen yanındaki Sinan Oğan’la bir şeyler konuşmuştu. Kameraya yansıyan bu görüntüyü merak ettim. Erdoğan, Sinan Oğan’a, 'Duruşundan dolayı ayrıca teşekkür ederim' demiş” ifadelerini kullandı. 
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