Flaş "Sinan Oğan" çıkışı! Seçimlerle ilgili tahminini duyurdu

Sabah gazetesi yazarı Burhanettin Duran, ikinci turda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıklayan Sinan Oğan'la ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Oğan için "Geçici değil kalıcı olmak isteyen bir aktör tavrı gösterdi. İYİ Parti'nin 6'lı masadaki 'kaybet-kaybet' çıkmazına saplanmadı" diyen Duran, yazısında özetle şunları kaydetti:

"ATA İttifakı adayı Sinan Oğan dün, ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı.

"Pazarlık" iddialarını reddederek "ilkeler" temelinde bir tercih yaptıklarını açıklayan Oğan, Cumhur İttifakının Meclis'teki çoğunluğunun getirdiği "istikrarı" vurguladı.

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PKK ve HDP'nin Kılıçdaroğlu'na verdiği desteğin milliyetçi seçmende oluşturduğu tepkiyi göz önünde bulunduran Oğan'ın ikinci tur için Erdoğan'a işaret etmesi rasyonel bir tercih.

Geçici değil kalıcı olmak isteyen bir aktör tavrı gösterdi.

İYİ Parti'nin 6'lı masadaki "kaybet-kaybet" çıkmazına saplanmadı.

Oğan'ın tercihinin zaten eli güçlü olan Cumhur ittifakı lehine bir katkı sağlayacağı açık.

Millet İttifakının zaten düşük olan morali ise bu tercihten olumsuz etkilenecek.

Kılıçdaroğlu, Oğan'ın desteğini alabilseydi yeni milliyetçi söylemi de yükselterek bir rüzgâr oluşturmaya çalışacaktı.

Birinci turdaki seçmenini sandığa götürebilme motivasyonu oluşturmayı deneyecekti.

Oğan'ın tercihi Kılıçdaroğlu'nun sığınmacılar söylemini zayıflatırken PKK-HDP eleştirisinden kurtulmasının ne kadar zor olduğunu bir kez daha netleştirdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, bugün yapacağı açıklama ile başka bir tercihte bulunur mu, göreceğiz.

Özdağ iki adayı da eleştirerek ortada kalmayı tercih edebilir.

Her hâlükârda yüzde 5 oyu geçen Oğan'ın işareti birinci turdaki seçmenini yönlendirmek açısından daha önemli. (...)"