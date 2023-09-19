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Dünya Flaş olay! Ermenistan hava savunma sistemi vuruldu!
Dünya

Flaş olay! Ermenistan hava savunma sistemi vuruldu!

Yeniakit Publisher
2023-09-19 14:10:00 -
Flaş olay! Ermenistan hava savunma sistemi vuruldu!

Azerbaycan ordusu kara birlikleri Hankendi'ye ilerliyor. Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin 4. Tugayı'na ait bir noktanın vurulma anı kameralara saniye saniye yansıdı.

Azerbaycan ordusu kara birlikleri Hankendi'ye ilerliyor. Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin 4. Tugayı'na ait bir noktanın vurulma anı kameralara saniye saniye yansıdı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan güçlerinin provokasyonlarının artması üzerine Karabağ'a operasyon başlatıldığını duyurdu.

Özellikle Hankendi kenti civarında çatışma sesleri duyulurken, gelen görüntülerde Azerbaycan ordusunun Ermeni güçlerin mevzilerini vurduğu anlar yer aldı.

"SİVİLLER VE ALTYAPI TESİSLERİ HEDEF ALINMIYOR"

Karabağ'da bir süredir devam eden gerilim sonrasında yasa dışı Ermeni güçlerin döşediği mayının patlaması sonucu 4 Azerbaycanlı polis şehit oldu. Bardağı taşıran son damlanın ardından Azerbaycan, Karabağ'da operasyon başlattı. Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Siviller ve altyapı tesisleri hedef alınmıyor, yalnızca meşru askeri hedefler yok ediliyor. Uygulanan tedbirler hakkında Rus Barış Gücü Komutanlığına ve Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi Yönetimine bilgi verildi" denildi.

ERMENİ MEVZİLERİ BOMBALANIYOR

Operasyon kararı dünyada büyük yankı uyandırırken bölgeden gelen görüntülerde yoğun çatışma sesleri duyuluyor. Ayrıca Azerbaycan ordusunun Ermeni güçlere ait mevzileri vurduğu anlar da görüntülendi.
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