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Gündem Flaş karar! O cezalar iade edilecek
Gündem

Flaş karar! O cezalar iade edilecek

Yeniakit Publisher
2023-05-24 15:02:00 -
Flaş karar! O cezalar iade edilecek

Koronavirüs pandemisi döneminde kesilen cezaların iadesi için Anayasa Mahkemesi'ne yapılan itiraz karar bağlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre, idari para cezalarını ödeyenler geri talep edebilecek.

Koronavirüs pandemisi döneminde kesilen cezaların iadesi için Anayasa Mahkemesi'ne yapılan itiraz karar bağlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre, idari para cezalarını ödeyenler geri talep edebilecek.

Pandemi döneminde kesilen cezalara ilişkin Anayasa Mahkemesi'ne yapılan itirazın karar metni Resmi Gazete'de yayımlandı.

Anayasa Mahkemesi kararına göre, pandemide ödenen maske takma zorunluluğu ve diğer yasaklara ilişkin idari para cezaları geri alınabilecek.

Kararda, "Anayasa Mahkemesi 3/11/2022 tarihli ve 7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un geçici 4. maddesinin ikinci cümlesinde yer alan "...tahsil edilmiş olan idari para cezaları iade edilmez." ibaresinin Anayasa'ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE oyçokluğuyla karar verildi" denildi.
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