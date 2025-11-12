Flaş indirim izdihama yol açtı, ürünleri vatandaşlara fırlattılar
Nilüfer'deki süpermarkette indirim kampanyası izdihama yol açtı, çalışanlar ürünleri fırlattı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir süpermarkette yapılan indirim kampanyası, izdihama neden oldu. Çalışanların indirimli ürünleri vatandaşlara fırlattığı görüldü.
İHA’nın haberine göre, Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi'nde yer alan bir market zinciri şubesinde indirim kampanyası düzenlendi.
İNDİRİMLİ ÜRÜNLERİ VATANDAŞLARA FIRLATTILAR
Markette izdiham yaşanırken, çalışanlar indirimli ürünleri vatandaşlara fırlattı. Bu durum tepki toplarken, yaşanan izdiham kameralara yansıdı.