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Flaş iddia: Sağlık Bakanlığı Ercüment Ovalı için kararını verdi

Kemalist ve ulusalcı kesimin ‘koronavirüs ilacını buldu’ diyerek şişirdiği Ercüment Ovalı'nın Sağlık Bakanlığı tarafından değerlendirmeye alınmayacağı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 13:39:00 - 2020-05-02 14:30:42
Flaş iddia: Sağlık Bakanlığı Ercüment Ovalı için kararını verdi

Solak zihniyetin allayıp pulladığı, koronavirüs salgını için sosyal medyada yaptığı ilaç paylaşımıyla tepki çeken Prof. Dr. Ercüment Ovalı ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

"Değerlendirmeye alınmayacak"

Yeniçağ’ın haberine göre; Ercüment Ovalı'nın koronavirse karşı bulduğunu iddia ettiği aşı Sağlık Bakanlığı tarafından değerlendirmeye alınmayacak.

"Sosyal medya üzerinden insanların umudu ile oynanamaz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ovalı'nın sosyal medyadan koronavirüs ilaçla ilgili yaptığı açıklamasında "Sözü edilen ilaç uluslararası bir ilaç firmasının patentli ilacı. Sosyal medya üzerinden insanların umudu ile oynanamaz" ifadelerini kullanmıştı.

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Yorumlar

BülSar

Maalesef Yeniçağ Gazetesi, Cumhuriyet Gazetesinin izinden gidiyor. Bu nedenle hep yalan, yanlış ve iftira dolu haber yapıyor. Bu milletin iöine fitne sokarak büyük vebale giriyor.
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Eyup

Önce adamın tipe bak. Robinson kreuz gibi adayı değil şişeyi bulan adam. Solakların profesörü bu kadar olur. Kendimi odaya kapattım bulana kadar deyip duruyordu. Herhalde içerde kafayı çekiyordu.
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