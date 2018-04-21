Flaş iddia! Gül onu görünce adaylıktan vazgeçti

Yeni Çağ yazarı Ahmet Takan konuya ilişkin bugünkü yazısında Abdullah Gül’ün yakın çevresinden ulaştığı bilgileri aktardı.

Gül’ün, erken seçim karar açıklandıktan sonra İstanbul’da ‘çok özel bir görüşme’ yaptığını açıklayan Takan, “Anket şirketi ANAR’ın Genel Müdürü İbrahim Uslu, Abdullah Gül ile görüştü, elindeki son seçim anketlerini gösterdi” diye yazdı.

Buna göre Uslu’nun 'Erdoğan’ın ilk turda seçileceği' yorumunu yapmasından sonra ‘Gül’ün morali çok bozuldu. Aday olmaya hevesli bir görüntü vermedi ve aday olmayacağını ima etti.’

Takan şöyle devam etti:

“Yakın çevresi, Abdullah Gül’ün seçimler için çok kısa süre tanındığını da dikkate alarak aday olmayacağının kesinleştiğini ifade ediyor. Ben de diyebilirim ki; biraz iddialı olacak ama Abdullah Gül Cumhurbaşkanı adayı olmayacak.”