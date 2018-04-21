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Flaş iddia! Gül onu görünce adaylıktan vazgeçti

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olabileceği konuşulan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün erken seçim kararının ardından ANAR'ın seçim anketinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk turda seçileceğini görmesi üzerine adaylıktan vazgeçtiği iddia edildi.

21 Nisan 2018 Cumartesi 10:51
Flaş iddia! Gül onu görünce adaylıktan vazgeçti

Yeni Çağ yazarı Ahmet Takan konuya ilişkin bugünkü yazısında Abdullah Gül’ün yakın çevresinden ulaştığı bilgileri aktardı.

Gül’ün, erken seçim karar açıklandıktan sonra İstanbul’da ‘çok özel bir görüşme’ yaptığını açıklayan Takan, “Anket şirketi ANAR’ın Genel Müdürü İbrahim Uslu, Abdullah Gül ile görüştü, elindeki son seçim anketlerini gösterdi” diye yazdı.

Buna göre Uslu’nun 'Erdoğan’ın ilk turda seçileceği' yorumunu yapmasından sonra ‘Gül’ün morali çok bozuldu. Aday olmaya hevesli bir görüntü vermedi ve aday olmayacağını ima etti.’

Takan şöyle devam etti:

“Yakın çevresi, Abdullah Gül’ün seçimler için çok kısa süre tanındığını da dikkate alarak aday olmayacağının kesinleştiğini ifade ediyor. Ben de diyebilirim ki; biraz iddialı olacak ama Abdullah Gül Cumhurbaşkanı adayı olmayacak.”

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 10:51
  1. İstanbul
  2. Cumhurbaşkanı
  3. Abdullah Gül
  4. İbrahim Uslu
  5. ANAR

YORUM YAZ

  • dervis yilmazdervis yilmaz1 sa önce
    korkudan titriyorsunuz aday olacak diye itiraf edemiyorsunuz :) ...
  • HikmetHikmet2 sa önce
    Keşke bi aday olsada terazide kaç kilo geliyor görsek
  • BekirBekir2 sa önce
    Bu ingiliz abdul cok sinsi nankor vede ikiyuzlu .......
  • RECepRECep2 sa önce
    Sanki kendisi bilmiyor bastan ilk turda bitecegini birakin bu bos haberleri
  • alpagualpagu2 sa önce
    oldum olası bu adamı sevmem....
  • baştuğbaştuğ3 sa önce
    olsa ne yazar olmasane olur gül unutmasınki millet onu çok seviyor yanılır millet reisin hatrına sevmişti şimdi çıksında görelim boyunu
  • KocasolakKocasolak3 sa önce
    Olsun olsun,olsunda boyunun ölçüsünü alsın. Reisin sayesinde birşeymiş olduğunu ancak öyle anlıabilir, olsun....
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