Flaş hamleyi Başkan Erdoğan duyurdu! "Gençlere Maşallah"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Milli Teknoloji Hamlesiyle ilgili paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Milli Teknoloji Hamlesiyle ilgili son dakika açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklama;
"Türkiye, havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardı.
Genç teknisyen ve mühendislerimizin GÖKTUĞ projesinde geliştirdiği görüş içi hava-hava füzemiz BOZDOĞAN, ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu.
Gençlere Maşallah"