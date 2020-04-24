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Dünya

Flaş gelişmeyi dünyaya duyurdular: Koronavirüsün 4 yeni belirtisini keşfettik

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün 4 yeni belirtisini daha açıkladı.

2020-04-24 22:02:00 -
Flaş gelişmeyi dünyaya duyurdular: Koronavirüsün 4 yeni belirtisini keşfettik

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri, yeni tip koronavirüs belirtileri listesine 4 yeni semptom daha dahil edildi. Acil tıbbi müdahale gerektiren belirtiler nefes almada zorlanma, göğüs bölgesinde geçmeyen ağrı veya baskı hissi, bilinç karışıklığı ve morarma.

Dünyada 194 binin üstünde kişiyi öldüren 2 milyon 800 bin kişiyi de enfekte eden koronavirüsün 4 yeni belirtisi daha acil tıbbi müdahale gerektiren durumlar listesine eklendi.ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) internet sitesinde koronavirüs belirtileri başlığı altında yer alan listede şu ana kadar yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı olmak üzere 3 belirti yer alıyordu. Daha sonra listeye üşüme, yorgunluk hissi, kas ağrısı, baş ağrısı, boğaz ağrısı ve tat veya koku kaybı olmak üzere 7 belirti daha eklendi.

4 yeni belirti daha eklendi

Son olarak ayrıca acil tıbbi müdahale gerektiren dört durum daha belirtildi. Bunlar nefes almada zorlanma, göğüs bölgesinde geçmeyen ağrı veya baskı hissi, bilinç karışıklığı ve morarma.

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