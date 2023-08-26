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Ekonomi Flaş gelişme! Siirt ve Şırnak'ta petrol aramak isteyen 4 şirketin başvuruları reddedildi
Ekonomi

Flaş gelişme! Siirt ve Şırnak'ta petrol aramak isteyen 4 şirketin başvuruları reddedildi

Yeniakit Publisher
2023-08-26 10:00:00 -
Flaş gelişme! Siirt ve Şırnak'ta petrol aramak isteyen 4 şirketin başvuruları reddedildi

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Siirt ve Şırnak'ta petrol aramak isteyen 4 şirketin başvurularını reddetti.

Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre, MAPEG, Siirt ve Şırnak illerindeki aynı arazide 4 farklı şirketin petrol arama ruhsatı almak için ayrı ayrı yaptığı başvuruların tamamını reddetti.

Alaaddin Middle East Ltd., Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Mühendislik ve Ticaret AŞ, Protech Enerji Petrol Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ ve Seyl Enerji AŞ; Siirt ve Şırnak illerinin sınırları içine yayılan 15.322ha yüzölçümlü ve M48-c1 pafta numaralı parselde petrol aramak için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’ne (MAPEG) ayrı ayrı başvuru yapmışlardı.

MAPEG, başvuruları inceledikten sonra; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun “Başvuru ve ruhsatlandırma usulü” başlıklı 7 maddesi ile Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin “İnceleme ve değerlendirme” başlıklı 9 maddesi ve “Başvuruların sonuçlandırılması” başlıklı 10. Maddesine dayanarak, dördünü de reddetti.

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