Flaş gelişme: Özgür Özel'e 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı... Karar verildi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Ümraniye mitingindeki konuşmasında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatılmasına karar verildi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in Ümraniye'deki konuşmasında "Bundan sonra, etrafındakine, talimat verdiğine, bizimle uğraşan itine, köpeğine sahip çık" şeklindeki açıklamasının ardından, Özel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Cumhurbaşkanına Hakaret 've 'Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret' suçlarından re’sen soruşturma başlatıldı.