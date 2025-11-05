  • İSTANBUL
Flaş gelişme: Özgür Özel'e 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı... Karar verildi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Ümraniye mitingindeki konuşmasında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatılmasına karar verildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in Ümraniye'deki konuşmasında "Bundan sonra, etrafındakine, talimat verdiğine, bizimle uğraşan itine, köpeğine sahip çık" şeklindeki açıklamasının ardından, Özel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Cumhurbaşkanına Hakaret 've 'Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret' suçlarından re’sen soruşturma başlatıldı. 

Yorumlar

Aysel git

İyi olacak gereken bu idi...

Aykut şen

Bunu süleymancıların yani ekonun destekçisi olan köpeklerin mekanında yapıyor biliyorum çünkü ümraniyeliyim ha chp li ha sülaymancı bizim için fark etmiyor devletin acil süleymancılara operasyon yapması gerek aynen fetöcüler gibi lüx giyisiler lüx arabalar lux yerlerde yaşamaya başladılar mit neyi bekliyor neyi
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )

