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Gündem Flaş gelişme! Narin Güran cinayetinde şeytani plan deşifre oldu
Gündem

Flaş gelişme! Narin Güran cinayetinde şeytani plan deşifre oldu

Yeniakit Publisher
2024-09-15 17:06:00 -
Flaş gelişme! Narin Güran cinayetinde şeytani plan deşifre oldu

Narin Güran soruşturmasında, amca Salim Güran ile 15 yaşındaki işçisi R.A. arasındaki konuşmanın yeni detayları ortaya çıktı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan, 19 gün sonra dere yatağında, çuval içerisinde ve üzeri taş ve çalılıklarla kapatılmış cesedi bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürüyor.

Şüphelilerin arama çalışmaları devam ederken, soruşturmanın seyrini değiştirmek için sahte ihbarlarla, görevlileri farklı yerlere yönlendirdikleri ve verdikleri ifadelerinin çeliştiği belirtildi.

‘JANDARMA, EĞERTUTMAZ DERESİ'NDEN UZAKLAŞTIRILMAYA ÇALIŞILMIŞ’

Soruşturma dosyasındaki JASAT tutanağına göre, 'Suriyelilerin kaldığı çadıra yakın bir konumda terlik bulunduğu' iddia edilerek jandarma personelinin bu kısma yönlendirilmeye çalışıldığı, köyde yangın çıkarıldığı, arama kurtarma çalışmaları esnasında olağan dışı elektrik kesintilerinin yaşandığı, iki şahsın bir kız çocuğunu köyün üst tarafına götürdüğü şeklindeki ihbarda bulunulduğu, yanlış ifadelerle güvenlik birimlerinin yanlış yönlendirildiği, bu gibi eylemlerle jandarma personelinin Eğertutmaz Deresi'nden uzaklaştırılmaya çalışıldığı” ifadeleri yer aldı.

 

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Yorumlar

Hak yol islam

Artik bu cinayet olayı cığırından cıktı. Bu mazlum narin kizimizin cinayeti üzerinden Islama ve müslümanlara saldırı tüm Hızıyla devam ediyor. Malesef bizlere Cok büyük bir oyun oynanıyor. Itirafcilarin sunu yaptim namaz kildim Böyle yaptim namaz kildim demesi bunun acikca bir örneği. Diger yanda 2 yasindaki bir kizimiza Yapılan iğrenclik bu kesim tarafından Hic konusulmuyor. Cünkü igrenc herif icki ictigini paylasiyor. Uyanik olalim kardesler.

Gariban vatandas

Bu canilere öyle bir ceza verinki gün ışığı görmesinler. Başka canilerde ibret olsun.
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