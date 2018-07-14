Flaş gelişme! İngiliz devi tecrübeli hocayla anlaştı

İngiliz ekibi Chelsea, dün görevden alınan Antonio Conte'nin yerine bir diğer İtalyan teknik direktör Maurizio Sarri'yi getirdi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 59 yaşındaki teknik adam Sarri ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

NAPOLİ SON 3 SEZONDA 2 KEZ 2. OLDU

Kariyerinde Pescara, Arezzo, Avellino, Verona, Perugia, Alessandria, Sorrento ve Empoli kulüplerini çalıştıran Sarri'nin, son 3 sezondur başında bulunduğu Napoli, 2 kez İtalya ligini 2. sırada bitirmişti.

Sarri, 2017'de İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) en iyi teknik direktörü seçilmişti.