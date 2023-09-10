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Gündem Flaş gelişme! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya az önce tüm Türkiye'ye duyurdu
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Flaş gelişme! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya az önce tüm Türkiye'ye duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-09-10 13:36:00 -
Flaş gelişme! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya az önce tüm Türkiye'ye duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'da düzenlenen operasyonda 3 teröristin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'da düzenlenen operasyonda 3 teröristin yakalandığını bildirdi.

 

Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Van İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve Özel Harekat Şube Müdürlüklerince düzenlenen operasyonda 3 teröristin gözaltına alındığını bildirdi.

Teröristlerin ikametinde 2 savunma tipi el bombası ile 2 tabanca ele geçirildiğini belirten Yerlikaya, "Operasyonu gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Masum insanların canlarına kastedenleri affetmeyeceğiz. Terör sona erene kadar mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.
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