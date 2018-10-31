Flaş 'Fenerbahçe' iddiası: Zico-Alex ikilisi de gündemde

Pazar günü sahasında ağırladığı Ankaragücü'ne 3-1 yenilen Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu'nun görevine son verilmişti.

Yaşanan bu gelişmenin ardından yeni hoca arayışlarına giren sarı-lacivertli yönetim, henüz kararını vermedi.

Konuyla ilgili konuşan gazeteci Ferudun Niğdelioğlu, Ersun Yanal, Zico-Alex ikilisi, Blanc, Jupp Heynckes ve Tayfun Korkut gibi isimlerin yönetimde tartışıldığını söyledi.

İşte Niğdelioğlu'nun sözleri:

"Şu anda verilmiş bir karar yok. Yönetim sosyal medyayı takip ediyor, taraftarın görüşlerine önem veriliyor. Fenerbahçe'nin ligi tanıyan, kulübü tanıyan bir hocaya ihtiyacı var. Ersun Yanal'ı taraftar istiyor. Taraftar, 'ey başkanımız biz seni seçtik, sana kredi verdik. Senin ne kadar kredin varsa Ersun Yanal'ın da o kadar kredisi var' diyor."

-Ali Koç FB TV'de Ersun Yanal gelemez, nedenini daha sonra açıklarım demişti. Sizce neden böyle söyledi?

"O yılın performansıyla ilgiliydi eleştirisi. Fenerbahçe nisan ayında şampiyon oldu evet ancak Ersun Yanal oyuncu grubuyla ve başkanla bazı krizler yaşadı. Ali Bey kibarlık yapıp o süreçle ilgili bir şey demiyor. Eğer Yanal gelirse ve takım başarısız olursa Ali Koç der ki; istediniz getirdim, tek eleştiri yapmaya hakkınız yok."

Zico-Alex ikilisi

"Zico-Alex ikilisi Türkiye'yi tanıyor. Yönetimde bu iki isim de konuşuluyor. Alex antrenörlük eğitimi aldı. Zico'nun teknik direktör, Alex'in yardımcı olacağı bir sistem olabilir. Yönetim 2 gündür kulüpten çıkmadan çalışıyor. Sürekli fikir alış verişi var."

Comolli, Blanc'ı istiyor

"Comolli, Blanc'ı istiyor. Ona bırakırlarsa aynı sıkıntılar baş gösterebilir. Böyle hocalar sezon öncesi takımın başında olmak ister. Sezon ortasında geldiklerinde başarılı olma ihtimalleri zayıf olur. Ersun Yanal da böyledir. "

"Jupp Heynckes menajer olarak gelip yanında Tayfun Korkut gibi genç bir hocayı da getirebilir. Bu da yönetimde tartışılan bir konu. Yönetimin listesinde birçok hoca var. Ancak hiçbirisi bir adım önde değil."

Kaynak: Kralspor