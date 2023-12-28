Flaş duyuru yapıldı: Gençlik ve Spor Bakanlığı resmen açıkladı...

Gençlik ve Spor Bakanlığı taşra teşkilatı gençlik merkezi müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere, 1071 sözleşmeli Gençlik Çalışanı alımı yapılacak. Personel istihdamına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere Gençlik Çalışanı alımı gerçekleştirecek.

Buna göre, boş bulunan sözleşmeli Gençlik Çalışanı pozisyonları için 1071 personel istihdam edilecek.

Adaylar başvurularını, 29 Aralık 2023 (00.00) – 08 Ocak 2024 (17.00) tarihlerinde e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapabilecek.

Başvurular, başvurulan grup için aranan niteliklere uygunluk yönünden incelenecek.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Başvurusu kabul edilen adaylardan KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir grup ve il için ilan edilen kontenjan sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılacak.

Adaylar başvurularına ve sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecek.