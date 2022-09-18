Flaş çıkış: Rusya, Starlink'i hedef alabilir

Bir Rus diplomat, Ukrayna'ya yüksek hızlı internet sunan Starlink'e atıfta bulunarak sivil uyduların meşru askeri hedefler olabileceğini belirtti.

"Rusya, işgalden sonra Starlink'in Ukrayna'da geniş bant internet sağlamasından memnun olmadığını defalarca dile getirdi. Ancak Elon Musk, her fırsatta Ukrayna'ya Starlink uydularına erişebilmesi için yardımda bulundu. Buna karşın Rusya ilk defa Starlink uydularını kastederek sivil uyduların meşru askeri hedefler olabileceğini söyleyerek Elon Musk'ı sert bir şekilde uyardı.

Açıklama Birleşmiş Milletler Silahsızlanma İşleri Ofisi'nde (UNODA) Rusya temsil eden grubun başkanı Konstantin Vorontsov tarafından 12 Eylül'de yapıldı.

Vorontsov, Birleşmiş Milletler'in uzay tehditlerini azaltması konusunda konuşurken, sivil uyduların "misilleme için meşru bir hedef haline gelebileceğini" söyledi.

Rus diplomatın açıklamaları şu şekilde:

"Uzay teknolojilerinin zararsız kullanımının ötesine geçen ve Ukrayna'daki olaylar sırasında ortaya çıkan son derece tehlikeli bir eğilimin altını çizmek istiyoruz. Yani, Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri tarafından ticari, altyapı dahil olmak üzere sivil unsurların askeri amaçlarla uzayda kullanılması. Görünüşe göre meslektaşlarımız bu tür eylemlerin aslında askeri çatışmalara dolaylı katılımı teşkil ettiğinin farkında değiller. Sivil altyapı, misilleme için meşru bir hedef haline gelebilir."

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketine ait Starlink, Rusya'nın Ukrayna'da internet altyapısına zarar vermesinden sonra Ukrayna'ya yardımcı amaçlı uydu terminalleri gönderdi. ABD'de SpaceX'in bu yardımlarına fon sağladı. Uzmanlara göre Starlink, Ukrayna'nın Rus askerlerine karşı askeri operasyonlarda elini güçlendirdi.

Elon Musk, Mart ayında Rusya'nın Ukrayna'daki Starlink ekipmanına saldırma olasılığının yüksek olduğu konusunda yetkilileri uyardı ancak açıklamasında uzaydaki uydulardan ziyade yerdeki kullanıcı terminallerine atıfta bulundu.

Olası bir Rus saldırısında Starlink uydularını yok etmek hiç de kolay değil. Çünkü SpaceX 3.300'den fazla uydu fırlattı ve on binlercesini fırlatmak için izin bekliyor.

Rusya, Kasım 2021'de bir uydu karşıtı füze testi (ASAT) gerçekleştirdi. Daha sonra, ABD'li yetkililer iki tonluk uydunun Alçak Dünya Yörüngesi'nde binlerce enkaza neden olmasından dolayı Rusya'yı kınadı.