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Flaş Burak Yılmaz mesajı! 'Vazgeçilmez değil'

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, sık sık takımdan ayrılması gündeme gelen Burak Yılmaz hakkında konuştu.

10 Eylül 2018 Pazartesi 12:35
Flaş Burak Yılmaz mesajı! 'Vazgeçilmez değil'

Hacısalihoğlu, transferin son gününde takımdan ayrılması gündeme gelen Burak Yılmaz için "Endüstriyel futbola dönüştürüldükten sonra dünyadaki futbol, bu tip transfer hadiseleri sıklıkla yaşanıyor. Bütün kulüpler yaşıyor, sadece biz değil dünyada yaşanıyor. Artık hiçbir oyuncu vazgeçilmez konumda olmuyor. Kulübün ihtiyaçları, imkanları, ekonomisi ve kadro yapısına göre birçok oyuncu gidebiliyor, katılabiliyor. Bizde de o tarz bir gelişme yaşandı ama şu anda transfer olmadı. Gerek alacak kulübün bu konudaki niyetiyle, gerek gidecek oyuncunu niyetiyle ilgili. Tüm bunların çakışması gerekir. Bu anda bu şartlar oluşmadı. Şu an Burak Yılmaz, Trabzonspor kadrosundaki önemli bir oyuncu. Tabii ki burada çok büyük hizmetleri olmuş, çok önemli maçlara imzasını atmış bir kardeşimiz. Geçmişte de olmuştu, 2010'da, 2011'de oldu. Bundan sonra da varsa Trabzonspor sevgisiyle, profesyonel bir anlayışla bu birlikteliği yürüteceğine inanıyorum" diye konuştu.

KAYNAK: DHA

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 12:35
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